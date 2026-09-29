Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ đầu năm học tại tỉnh Đồng Tháp

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên trao học bổng cho học sinh Trường Tiểu học Trung An.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đồng Tháp báo cáo tình hình tổ chức, vận hành hệ thống giáo dục của tỉnh trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương mới.

Tỉnh đã quyết liệt tinh gọn hệ thống cơ sở giáo dục từ 1.075 trường xuống còn 375 cơ sở giáo dục công lập, giảm 700 cơ sở, tương ứng 65,1%.

Việc triển khai mô hình trường chính kết hợp phân hiệu, điểm trường đã giúp tối ưu hóa nguồn lực đầu tư, tập trung đội ngũ nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh ở các vùng nông thôn, biên giới và ven biển.

Công tác huy động học sinh, trẻ em đến trường đạt nhiều dấu ấn tích cực khi 100% trẻ 6 tuổi được huy động vào lớp 1, tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 6 đạt 99,26%, cùng với công tác tuyển sinh lớp 10 diễn ra nền nếp.

Các hoạt động dạy học 2 buổi/ngày ở Tiểu học, bán trú ở Mầm non và việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được duy trì ổn định, đúng tiến độ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu buổi làm việc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ những định hướng chiến lược và giải pháp trọng tâm của địa phương trong công tác phát triển giáo dục.

Về công tác sắp xếp cơ sở giáo dục, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quá trình sáp nhập 700 cơ sở giáo dục vừa qua được tỉnh triển khai khẩn trương, bài bản trên tinh thần tinh gọn đầu mối, tối ưu hóa cơ sở vật chất và đội ngũ.

Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giải quyết thấu đáo chế độ cho đội ngũ dôi dư và ổn định bộ máy quản lý tại các trường có quy mô lớn sau sáp nhập để không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Bên cạnh đó, báo cáo về tiến độ 6 trường phổ thông nội trú vùng biên giới, ông Huỳnh Minh Tuấn cho biết dự án đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền có tổng mức đầu tư khoảng 1.658 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định địa phương quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa 6 trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở vào hoạt động kịp thời gian khai giảng năm học 2027 - 2028. Mô hình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên mà còn tạo điểm tựa an sinh vững chắc, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ đầu năm học tại Đồng Tháp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm cao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT cùng các cấp chính quyền tỉnh Đồng Tháp trong việc vượt qua khó khăn giai đoạn đầu sau sáp nhập.

Thứ trưởng đánh giá cao các cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là quyết tâm đưa 6 trường phổ thông nội trú biên giới về đích đúng hẹn cho năm học 2027 - 2028 cũng như việc siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, chăm lo đời sống học sinh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý ngành Giáo dục Đồng Tháp cần tiếp tục tập trung tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, đẩy mạnh phân cấp quản trị cho các trường quy mô lớn, hoàn thiện mua sắm thiết bị dạy học và sách giáo khoa.

Đồng thời, địa phương cần tăng cường thanh kiểm tra các khoản thu đầu năm, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, minh bạch và chất lượng.

Liên quan đến vấn đề bữa ăn và an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên mong muốn ngành chức năng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các nhà trường tăng cường kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, vệ sinh bếp ăn bán trú, nguồn nước sạch, kiên quyết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm hay rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tại Trường Mầm non Lê Thị Hồng Gấm và Trường Tiểu học Trung An.

Tại đây, Thứ trưởng Đoàn Trung Kiên đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên các trường trong việc ổn định nền nếp dạy và học.

Đồng thời, tuyên dương các trường đã vượt qua khó khăn để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện bước vào năm học mới sau khi địa phương thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục.