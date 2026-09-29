100 gia đình tham dự hội nghị chuyên đề “Cách ứng xử của cha, mẹ với con trong cuộc sống hiện đại ngày nay”

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị

Tại hội nghị, đại diện 100 gia đình trên địa bàn xã tham gia chương trình đã được Chuyên gia tâm lý, Thạc sĩ Đinh Thị Tình, Trưởng bộ môn Tâm lý học - Giáo dục học, Trường Cao đẳng Lạng Sơn chia sẻ, trao đổi về cách ứng xử, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cha mẹ với con trong gia đình.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu và đại diện các gia đình tham dự hội nghị

Thông qua các nội dung trao đổi, đại biểu tham gia chương trình được cung cấp những kiến thức về tâm lý lứa tuổi, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ trong cuộc sống hiện đại; cách lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc của con; đồng thời nhận diện và điều chỉnh những cách ứng xử chưa phù hợp trong quá trình nuôi dạy con.

Thạc sĩ Đinh Thị Tình chia sẻ kỹ năng ứng xử giữa cha mẹ và con cái tại hội nghị

Đại diện các gia đình tham gia hội nghị

Chuyên gia cũng trao đổi, giải đáp những tình huống thường gặp trong gia đình, qua đó giúp các bậc cha mẹ có thêm kỹ năng giao tiếp, đồng hành cùng con, xây dựng môi trường gia đình tích cực, yêu thương và tôn trọng.

Đại diện các gia đình tham gia trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Hội nghị được tổ chức góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các gia đình trong xây dựng mối quan hệ cha mẹ - con cái; tạo nền tảng để trẻ được phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh.