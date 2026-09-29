Hồ sơ học tập suốt đời: Nền tảng quản lý xuyên suốt thông tin học tập

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 88/2026/NĐ-CP ngày 28/3/2026 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo được xây dựng nhằm phù hợp với các văn bản mới ban hành và bối cảnh thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp các cơ sở giáo dục; đồng thời phù hợp với thực tế phát triển của khoa học, công nghệ dữ liệu.

Dự thảo xác định danh mục các cơ sở dữ liệu do Bộ GD&ĐT xây dựng, quản lý, sử dụng thống nhất, gồm: cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học; cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp và Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Mỗi người học sẽ có một mã hồ sơ học tập suốt đời (Ảnh minh họa).

Các cơ sở dữ liệu sẽ được tổ chức theo hướng có khả năng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác và ứng dụng VNeID.

Dự thảo yêu cầu dữ liệu được tạo lập từ nguồn có thẩm quyền, bảo đảm tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất và toàn vẹn. Việc quản lý dữ liệu cũng được thực hiện theo nguyên tắc "tạo lập một lần tại nguồn", qua đó hạn chế yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phải cung cấp lại những dữ liệu đã có và được phép khai thác.

Một nội dung đáng chú ý trong dự thảo là định hướng thống nhất sử dụng mã định danh cá nhân làm mã Hồ sơ học tập suốt đời. Theo đó, mỗi người học có một mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. Mã này đồng thời được sử dụng làm mã số Hồ sơ học tập suốt đời của người học.

Dữ liệu Hồ sơ học tập suốt đời được thiết kế để ghi nhận liên tục quá trình học tập, rèn luyện, kết quả học tập, văn bằng, chứng chỉ và trình độ đào tạo của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Người học hoặc người đại diện hợp pháp của người học chưa thành niên được sử dụng mã số này để truy cập, khai thác dữ liệu của mình, đề nghị kiểm tra, đính chính dữ liệu không chính xác và thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính liên quan theo quy định.

Theo dự thảo, Hồ sơ học tập suốt đời dự kiến bao gồm dữ liệu về học bạ số, văn bằng, chứng chỉ số, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và kết quả học tập của người học trong các chương trình giáo dục, đào tạo.

Việc xây dựng Hồ sơ học tập suốt đời được định hướng trở thành nền tảng để thông tin học tập của mỗi người được quản lý xuyên suốt quá trình học tập, có khả năng tra cứu, xác thực và chia sẻ hợp pháp giữa các cơ sở giáo dục, các cấp học và trình độ đào tạo.