An Giang thiếu khoảng 1.800 biên chế giáo dục, 101.988 bản sách giáo khoa

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh (thứ ba, từ trái qua) thăm hỏi tình hình học tập của học sinh tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh (thứ hai, từ trái qua) kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành.

Ngày 29/9, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tại buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 678 trường học các cấp, giảm 618 đầu mối, tương đương 47,7%; hình thành 618 phân hiệu và 860 điểm trường.

Đầu năm học mới, toàn tỉnh huy động 180.272 trẻ em, học sinh các cấp. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,66%; học sinh vào lớp 6 đạt 98,48%. Tuyển sinh lớp 10 công lập đạt 35.923 học sinh, tương đương 99,89% chỉ tiêu được giao.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao tặng 100 bộ thiết bị vận động cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành.

Tuy nhiên, ngành Giáo dục còn thiếu khoảng 1.800 biên chế, trong đó khoảng 1.300 giáo viên. Tình trạng này tập trung ở giáo dục mầm non và một số môn như Tiếng Anh, Tin học, Nghệ thuật và các môn tích hợp.

Về sách giáo khoa, đến ngày 24/9, còn 59 cơ sở giáo dục với 26.443 học sinh chưa có đủ sách, tổng số thiếu 101.988 bản. Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp các đơn vị phát hành để bổ sung sách và hỗ trợ học sinh trong thời gian chờ cung ứng.

Đối với giáo dục vùng biên giới, 3 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh An đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới, với tổng số 3.782 học sinh. Tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân lực chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh và đẩy nhanh tiến độ 6 trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 2.

Tại buổi làm việc, tỉnh An Giang kiến nghị Trung ương hướng dẫn về cơ chế tài chính, vị trí việc làm và chính sách đối với đội ngũ tại các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới; đồng thời tháo gỡ khó khăn về biên chế, giáo viên và tổ chức quản lý các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị ngành Giáo dục An Giang rà soát, hoàn thiện mô hình quản trị đối với các trường có nhiều điểm trường, phân hiệu; làm rõ quy chế làm việc, phân công, phân cấp, ủy quyền và cơ chế thông tin, báo cáo.

Thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh rà soát chính xác đội ngũ, biên chế đến từng trường, từng môn học; chủ động điều tiết giáo viên thừa, thiếu cục bộ và tính toán nhu cầu nhân lực đến năm 2030. Đối với sách giáo khoa, tỉnh cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cục bộ và xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn sách ổn định.

Về cơ sở vật chất, ngành Giáo dục được yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể sau sắp xếp mạng lưới trường, lớp, tập trung đầu tư những nơi cần thiết và bảo đảm thiết bị phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông 2018.