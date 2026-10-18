Chạm vào đam mê

Tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt từng công tác tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Công việc chuyên môn khá "khô cứng", ấy vậy mà trong tâm hồn người phụ nữ ấy vẫn nhẹ nhàng dành góc tình yêu cho những bức ảnh đẹp, dần dần nuôi dưỡng thành niềm đam mê, đợi cơ duyên đến với nhiếp ảnh.

Sau biến cố lớn cách đây 5 năm, khi người bạn đời mất vì bạo bệnh, trải qua thời gian dài, bà mới có thể nguôi ngoai nỗi đau, xốc lại tinh thần. Ðược gia đình, đồng nghiệp động viên, ủng hộ, bà tìm được niềm vui, khuây khoả hơn khi đến với nhiếp ảnh.

Gần như tuần nào các thành viên câu lạc bộ cũng có chuyến đi cùng nhau. Ðược gặp gỡ bạn bè, thoả sức ngắm nhìn và lưu lại cảnh đẹp khắp nơi, giúp bà vui vẻ hơn, suy nghĩ tích cực hơn.

Tuy xấp xỉ tuổi 70 nhưng nữ tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt vẫn giữ tinh thần tươi trẻ, đầy năng lượng khi sống với nhiếp ảnh. Bà đi nhiều nơi khắp ba miền Bắc - Trung - Nam, ra nước ngoài..., nhất là thích rong ruổi đến các bản làng chụp phong cảnh thiên nhiên, đời sống, lao động của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc.

Là tay máy “mới toanh”, đến với nhiếp ảnh chưa lâu, tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt không mong mỏi hay đặt ra yêu cầu gì lớn lao khi sáng tác, chỉ cần được thư giãn, được lưu lại khoảnh khắc đẹp, chụp những gì mình thích là đủ.

Lần đầu tiên gửi ảnh dự thi tại Triển lãm Ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 56 năm 2026, chủ đề “Vẻ đẹp mọi miền đất nước”, khi tác phẩm “Vẽ sáp ong” được chọn trưng bày, với nữ tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt, đó là động lực to lớn để bước tiếp hành trình sáng tác, có thêm nhiều tác phẩm đẹp và niềm vui trong cuộc sống.

Tác giả Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Làng nghề tăm hương.

Hồ Gươm trong sương sớm.

Vẽ sáp ong.

Làm tương.

Phơi lụa.

Mùa hoa tớ dày.

Quay tơ.