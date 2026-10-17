Bắc Ninh tăng cường bảo đảm an ninh tại công viên Lãm Làng

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều nhóm thanh thiếu niên tập trung quay video, livestream, hóa trang và nhảy múa theo các trào lưu trực tuyến.

Tại khu vực này, nhiều chân máy quay, điện thoại và loa kéo được bố trí để phục vụ hoạt động ghi hình, phát trực tiếp. Âm nhạc phát với âm lượng lớn, trong khi đám đông hiếu kỳ đứng xung quanh theo dõi, reo hò, khiến không gian công viên trở nên ồn ào, ảnh hưởng đến hoạt động đi bộ, tập thể dục và vui chơi của người dân.

Hình ảnh tại đây, công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh. Ảnh: Fanpage VTV24.

Đáng chú ý, một số người tham gia mặc trang phục hóa trang mô phỏng ma quỷ hoặc các nhân vật có hình dạng kỳ dị, thực hiện những động tác nhảy múa gây chú ý. Hình ảnh này khiến một số phụ huynh bày tỏ lo ngại về trải nghiệm của trẻ nhỏ khi đến công viên vui chơi cùng gia đình.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt chung, việc tập trung đông người vào buổi tối còn đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường. Rác thải tại các bãi cỏ, nguy cơ va chạm trong đám đông và khả năng phát sinh mâu thuẫn giữa những người tham gia là những vấn đề cần được quan tâm.

Theo thông tin được phản ánh, một trong những động lực thúc đẩy các nhóm duy trì hoạt động là nhu cầu thu hút lượt xem và tương tác trên mạng xã hội. Thông qua các buổi livestream, người biểu diễn có thể nhận quà tặng ảo từ người xem và có khả năng quy đổi thành tiền theo cơ chế của nền tảng. Việc cạnh tranh lượt xem có thể khiến nội dung biểu diễn ngày càng gây chú ý, song không thể vì mục đích thu hút tương tác mà ảnh hưởng đến quyền sử dụng không gian công cộng của người dân.

Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh, cho biết đơn vị đã nắm bắt tình hình và chủ động triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại công viên Lãm Làng.

Trước tình trạng trên, việc quản lý các hoạt động tập trung đông người tại công viên cần được thực hiện phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu vui chơi, sáng tạo nội dung của cá nhân với quyền nghỉ ngơi, tập luyện và sinh hoạt của cộng đồng. Những hành vi gây mất trật tự, sử dụng âm thanh không đúng quy định, xả rác hoặc cản trở lối đi cần được kiểm tra, xử lý nếu xác định có vi phạm.

Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng và đơn vị quản lý địa điểm, mỗi người tham gia cũng cần nâng cao ý thức khi sử dụng không gian công cộng, giữ gìn vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định về trật tự. Việc bảo đảm an ninh, trật tự tại công viên Lãm Làng không chỉ nhằm hạn chế những bất cập trước mắt mà còn góp phần duy trì môi trường sinh hoạt văn minh, an toàn cho người dân.