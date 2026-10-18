Hướng tới Tuần lễ cấp cao APEC 2027 từ đảo ngọc Phú Quốc - Bài 3 & Hết: Đảo ngọc Phú Quốc - Thiên đường của MICE là đây

LONGFORM • DU LỊCH PHÚ QUỐC

Ngày 22/8/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phú Quốc đã được gọi tên với vai trò: “Phát triển Phú Quốc từng bước thành một cực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn”.

Nghị quyết 26 đã định hình tư duy chiến lược mới, chuyển dịch ngành du lịch Việt Nam từ chạy theo số lượng sang phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng cao; Chuyển từ khai thác tài nguyên thiên nhiên đơn thuần và số lượng khách sang phát triển mô hình kinh tế dịch vụ tổng hợp, gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn; Xem văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thời trang, và kinh tế di sản là "mỏ vàng" để tạo ra các sản phẩm du lịch độc bản, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách…

Không gian đô thị ven biển Phú Quốc nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN

Cạnh tranh với những thiên đương du lịch thế giới

Du lịch Phú Quốc trong những năm qua đã có sự bứt phá mạnh mẽ, chuyển mình từ một “hoang đảo” thành đô thị biển đảo đầu tiên của Việt Nam với hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Du khách đến đảo Ngọc bắt đầu bùng nổ và chuyển mình mạnh mẽ từ giai đoạn 2014 – 2016, sau khi Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đi vào hoạt động năm 2012 và các chính sách ưu đãi đặc biệt theo Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phát huy hiệu quả.

Tiếp đó là sự ra đời của các khu du lịch đẳng cấp quốc tế như khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc vùng Bắc đảo, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Radisson Blu Resort Phú Quốc, InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort, Movenpick Villas & Residences Phú Quốc…; Các khu vui chơi giải trí như: Cáp treo Hòn Thơm vượt biển dài nhất thế giới, Vinpearl Safari Phú Quốc; Cầu Hôn (Kiss Bridge)…

Những khu nghỉ dưỡng ven biển đảo Ngọc Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Phú Quốc đang cạnh tranh sòng phẳng với các thiên đường đảo nổi tiếng thế giới như Bali hay Phuket nhờ hệ sinh thái du lịch trải nghiệm từ sáng đến đêm, các giải thưởng quốc tế lớn và sự chuẩn bị bứt phá cho APEC 2027.

Phú Quốc vươn lên vị trí đứng đầu khu vực châu Á và lọt Top 3 hòn đảo tuyệt vời nhất thế giới trong giải thưởng Readers' Choice Awards 2025 do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố; xếp thứ 4 toàn cầu về xu hướng tìm kiếm điểm đến của năm theo báo cáo của Expedia (Mỹ).

Du khách đến Phú Quốc năm 2023 đạt 5,4 triệu lượt, trong đó đón hơn 500.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Phú Quốc đón hơn 5,9 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 962.449 lượt, tăng mạnh 73,4% so với cùng kỳ và vượt 44,4% kế hoạch năm. Năm 2025 có hơn 8,1 triệu lượt khách đến Phú Quốc, trong đó khách quốc tế khoảng hơn 1,8 triệu lượt, doanh thu đạt 44.000 tỷ đồng, hiếm hơn 80% tổng doanh thu du lịch của toàn tỉnh.

Ông Bùi quốc Thái Giám đốc Sở Du lịch An Giang cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, đặc khu Phú Quốc ước đón hơn 8,5 triệu lượt khách, tăng 30,5% so với cùng kỳ, vượt 0,9% kế hoạch năm, trong đó, ước đón 1,9 lượt khách quốc tế, tăng 60,2% so với cùng kỳ, đạt 95,4% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 45.976 tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ, vượt 1,0% kế hoạch năm.

Một góc không gian ven biển phía Nam Phú Quốc với những công trình du lịch, đô thị và mặt biển xanh. Ảnh: TTXVN

Thiên đường của MICE là đây

Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị cũng yêu cầu “Tăng cường nhóm sản phẩm du lịch hội nghị, sự kiện, lễ hội (MICE)”.

Thì đây, Phú Quốc là thiên đường cho loại hình du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện. Du lịch MICE đã có mặt trên đảo Phú Quốc hơn 10 năm trước. Và sự kiện gây chú ý là cuộc thi hoa hậu Việt Nam lần thứ 14 do báo Tiền Phong tổ chức tại Vinpearl Phú Quốc. Sự kiện “gây sốt” vào đêm chung kết diễn ra tối 6/12/2014, khi hàng ngàn vé đã được bán hết nhưng hàng trăm người vẫn phải đứng ngoài cổng để xem. Sốt vì lần đầu tiên cuộc thi hoa hậu quốc gia được tổ chức tại đảo ngọc, sốt vì muốn tận mắt xem nữ ca sỹ Kelly Clarkson - ngôi sao người Mỹ từng giành 2 giải Grammy trình diễn tại sự kiện, và sốt vì muốn được chiêm ngưỡng sân khấu lộng lẫy của Vinpearl.

Sau đêm “mở hàng” nói trên, Vinpearl Phú Quốc trở thành lựa chọn hàng đầu của những sự kiện tầm cỡ trong và ngoài nước. Nhiều hội nghị với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, những tiệc cưới xa hoa, Gala trao giải du lịch thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương - World Travel Awards 2019 tháng 11/2019, Hội nghị SEAZA 2019 với chủ đề “Các vườn thú Đông Nam Á với công tác Bảo tồn đa dạng sinh học và Phúc trạng động vật”.

Một góc thị trấn Hoàng Hôn ở đảo Ngọc Phú Quốc. Ảnh: TTXVN

Tháng 12/2025 siêu đám cưới tỷ phú Ấn Độ – Nepal được tổ chức tại quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Phú Quốc với tổng chi phí khoảng 600 tỷ đồng. Gia đình cô dâu chú rể đã thuê trọn toàn bộ quần thể nghỉ dưỡng 5 sao, bãi biển riêng, trung tâm hội nghị và hệ thống khu vui chơi tại khu nghỉ dưỡng. Có 1.131 khách được mời đến từ Ấn Độ và nhiều quốc gia khác, di chuyển bằng 4 chuyến bay charter khứ hồi cùng 8 chuyến chuyên cơ riêng phục vụ gia đình và khách VIP. Hơn 2.200 nhân sự phục vụ hậu cần cho sự kiện kéo dài 7 ngày.

Tại khu vực Nam đảo Sungroup xây dựng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay với khu nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế tại Bãi Kem do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, sở hữu các phòng hội nghị lớn và không gian bãi biển riêng tư, thường xuyên được chọn làm nơi tổ chức sự kiện, hội họp và gala của các tập đoàn lớn. Nơi đây cũng từng chứng kiến đám cưới xa hoa của giới siêu giàu Ần Độ.

Đó là sự kiện diễn ra vào đầu tháng 10/2019 tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, đám cưới của cặp đôi Ấn Độ - cô dâu là nữ tỷ phú Kaabia Grewal và chú rể Rushang Shah diễn ra 7 ngày. Gần 700 khách mời được đi trên chuyên cơ từ Ấn Độ đến Phú Quốc dự yến tiệc; có 125 nghệ sĩ từ 10 quốc gia đã được mời đến để biểu diễn trong đám cưới, và 50 đầu bếp và các loại thực phẩm được mang từ Ấn Độ sang để phục vụ chuỗi tiệc cưới với hơn 10 sự kiện.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có diện tích bao phủ mái 52.000m2 với tổng diện tích sàn lên tới 153.000m2 (bao gồm cả tầng hầm), chiều cao 39,25m. Ảnh: TTXVN

Tổ hợp tại Nam đảo và Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) - nơi diễn ra các sự kiện mang dấu ấn nghệ thuật và biểu tượng quốc tế. Các công trình như Cầu Hôn, nhà hát và show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea tạo nên không gian tổ chức tiệc gala, sự kiện ngoài trời kết hợp giải trí độc đáo cho đoàn khách MICE.

Tuy nhiên thị trường du lịch MICE tại Phú Quốc cũng được phân khúc theo quy mô sự kiện, mục đích chuyến đi và phân khúc khách hàng từ phổ thông đến cao cấp. Với 21 khách sạn 5 sao, 9 khách sạn 4 sao và gần 1.000 khách sạn 2-3 sao hầu hết là nằm gần biển, không gian rộng mở… giúp cho khách hàng thoải mái lựa chọn một địa điểm cho phù hợp với khả năng của mình.

Tờ micinet – trang tin về du lịch MICE đã dành nhiều ca ngợi cho đảo ngọc và nhận định Phú Quốc có nhiều điều kiện lý tưởng để trở thành một điểm đến MICE hàng đầu Việt Nam, ngày càng thu hút cộng đồng quốc tế, với sự vào cuộc của các tập đoàn lớn như Sungroup, Vingroup. Tờ micinet đặc biệt ấn tượng với show diễn đa phương tiện Kiss of the sea được trình diễn hàng đêm tại thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town. “đó là show diễn đa phương tiện, đa giác quan. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao ở cuối show diễn có thể được xem từ bất kỳ đâu tại thị trấn” micinet giới thiệu.

Tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC gồm Nhà biểu diễn đa năng, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC và Công viên APEC. Ảnh: TTXVN

Đòn bẩy APEC 2027 cho đà tăng trưởng

Sự kiện APEC với sự chỉ đạo đầu tư của chính phủ đã mang đến cho Phú Quốc hàng loạt công trình đồ sộ. Đó là Trung tâm hội nghị với Đại phòng triển lãm (Ballroom) rộng khoảng 11.050 m², sức chứa lên tới 10.000 người; đó là Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đạt cấp 4E theo chuẩn ICAO, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng hiện đại và cỡ lớn trên thế giới như Boeing 747, Boeing 787 và Airbus A350, công suất lên 20 triệu hành khách/năm; đó là “thành phố khách sạn” 5 sao đầu tư 64.000 tỷ đồng với quy mô 6.500 phòng tại Khu đô thị Bãi Đất Đỏ. Nơi đây hội tụ 13 thương hiệu nghỉ dưỡng cao cấp đến từ 5 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, đáng chú ý, nhiều thương hiệu xa xỉ lần đầu tiên đặt chân tới thị trường Việt Nam như SO/, Conrad và W Hotels…

Các công trình hạ tầng phục vụ APEC 2027đang được đẩy nhanh tốc độ thi công. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó là Dự án tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc có tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, dài 18km, kết nối từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị APEC và khu vực Nam đảo…

Các dự án đầu tư phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc khoảng 137.000 tỷ đồng. Tuy nhiên số tiền đầu tư không chỉ dừng lại ở đó, nhiều tập đoàn, công ty lớn, nhỏ cũng đang đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng vào Phú Quốc nhằm tìm kiếm cơ hội APEC và chiến lược lâu dài.

Sự kiện APEC 2017 cũng sẽ thu hút nguồn nhân lực rất lớn, chất lượng cao được đào tạo bài bản đổ về Phú Quốc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho APEC 2027 UBND tỉnh An Giang đã ra quyết đình thành lập: “Tiểu đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động của Năm APEC-2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang”. Mục tiêu của đề án nhằm chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, lực lượng phục vụ, nhân viên du lịch – dịch vụ có kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ và tác phong chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu tổ chức một sự kiện quốc tế tầm cỡ như APEC. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, để lại di sản bền vững sau Hội nghị.

Dự án tuyến tàu điện đô thị (LRT) dài 17,59 km là mạch nối từ sân bay Phú Quốc về trung tâm hội nghị APEC ở Nam đảo. Toàn tuyến chạy dọc dải phân cách giữa của đường tỉnh ĐT.975, gồm 6 nhà ga. Ảnh: TTXVN

Chính quyền Phú Quốc đang triển khai các lớp tiếng Anh cộng đồng miễn phí từ tháng 9/2026 nhằm chuẩn bị đón sự kiện APEC 2027. Nội dung đào tạo cơ bản về giao tiếp và kiến thức văn hóa lịch sử Phú Quốc và APEC. Giáo viên do trung tâm ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trung tâm Anh ngữ Singapore phụ trách. Đối tượng là cán bộ công chức, người lao động dịch vụ du lịch như tài xế taxi người bán hàng chợ đêm....

Tất cả các công trình trọng điểm nói trên và chương trình đào tạo nguồn nhân đang được thực hiện khẩn trương hoàn thành, trước mắt phục vụ cho APEC 2027. Và Hậu APEC sẽ là di sản vô cùng to lớn để Phú Quốc thừa hưởng, quản lý, vận hành nhằm đưa hòn đảo ngọc trên biển Tây Nam tiến đến “cực tăng trưởng mới, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, cạnh tranh quốc tế, thu hút các sự kiện quốc tế lớn” như Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

HẾT

Bài viết: HỒNG LĨNHBÁO THỂ THAO VÀ VĂN HÓA