Rào chắn mỏm Đá Chồng sau clip du khách liều mạng 'sống ảo' sát vực sâu

Sau khi video du khách chênh vênh leo lên những phiến đá sát vực sâu tại núi Đá Chồng lan truyền trên mạng xã hội, ngày 17/10, UBND xã Quảng La (tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã liên hệ đơn vị quản lý rừng và các địa phương lân cận để phối hợp rào chắn, khuyến cáo người dân, du khách không tự ý leo trèo, chụp ảnh tại khu vực này.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng La, núi Đá Chồng nằm sâu trong rừng phòng hộ, cách xa trung tâm xã và chỉ có thể tiếp cận bằng đường đi bộ. Khu vực có nhiều lối vào, giáp ranh phường Đông Mai nên việc kiểm soát người ra vào cần sự phối hợp của nhiều đơn vị.

Núi Đá Chồng ở Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Quang Tiến

Đáng chú ý, núi Đá Chồng không phải điểm du lịch chính thức. Các hoạt động trekking, leo núi và chụp ảnh tại đây chủ yếu mang tính tự phát, xuất phát từ sự chú ý của những người thích khám phá thiên nhiên sau khi hình ảnh địa điểm này được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 16/10, video ghi lại cảnh một nhóm du khách tìm cách leo lên các khối đá lớn xếp chồng tại núi Đá Chồng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội và gây nhiều tranh luận về mức độ an toàn.

Trong video, một số người đứng trên đỉnh các khối đá, những người khác bám vào khe đá bên dưới, tìm điểm đặt chân để leo lên. Các phiến đá nằm nghiêng, một số nhô ra khỏi sườn núi, sát mép vực sâu. Tại vị trí chụp ảnh không có lan can bảo vệ; du khách chủ yếu dựa vào các điểm bám tự nhiên và một số sợi dây hỗ trợ để di chuyển.

Hình ảnh những người cố gắng leo trèo trên địa hình cheo leo khiến nhiều người lo ngại nguy cơ tai nạn. Chỉ một sơ suất như trượt chân hoặc mất thăng bằng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nhất là khi người tham gia không có thiết bị bảo hộ, người hướng dẫn hay phương án ứng cứu.

Thực tế, nguy cơ mất an toàn tại khu vực này đã được cảnh báo từ nhiều năm trước. Năm 2017, khi hình ảnh các nhóm phượt thủ chinh phục mỏm đá bắt đầu lan truyền, khu vực đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và biển cấm leo trèo.

Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản về quản lý hoạt động du lịch tại mỏm Đá Chồng, cảnh báo mức độ nguy hiểm và ngăn chặn các hoạt động du lịch mạo hiểm có nguy cơ đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, địa hình khác lạ của núi Đá Chồng vẫn thu hút những người thích khám phá và chụp ảnh.

Các hoạt động trekking, leo núi và chụp ảnh tại núi Đá Chồng mang tính tự phát. Ảnh: Nguyễn Quang Tiến

Nằm cách trung tâm phường Hạ Long khoảng 40 km, núi Đá Chồng được nhiều người gọi là “mỏm đá sống ảo”, nổi bật với hàng chục phiến đá lớn xếp chồng tự nhiên, tạo thành khối đá cao hàng trăm mét giữa không gian rừng núi.

Phần đỉnh có nhiều phiến đá dẹt chồng lên nhau, nhô ra phía vực sâu. Điểm tiếp xúc của mỏm đá với khối núi bên dưới được mô tả chỉ khoảng 1 m². Dù chưa xác định được thời điểm hình thành, cấu trúc đá xếp chồng tại đây được các nhà nghiên cứu nhận định là kết quả của quá trình kiến tạo tự nhiên.