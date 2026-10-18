Cưỡi ngựa săn mây, ngắm hoa chi pâu trên đỉnh Tà Chì Nhù là trải nghiệm tuyệt vời của dân du lịch mê trekking. Ảnh: A Rùa

Hoa chi pâu là loài hoa bụi, mọc từng cụm, hoa mọc theo chùm. Loài hoa núi hoang dã tô điểm cho Tà Chì Nhù thêm rực rỡ. Sắc hoa màu tím mướt mắt loang khắp đỉnh núi Tà Chì Nhù thu hút lượng lớn khách đam mê trekking.

Sức mê hoặc từ tên gọi và địa hình

Trước đây, dãy núi Tà Chì Nhù thuộc tỉnh Yên Bái, sau sáp nhập thuộc tỉnh Lào Cai.

Tà Chì Nhù nằm ở độ cao 2.979m so với mực nước biển, nằm trong khối núi Pú Luông thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ; là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt Nam (xếp thứ 7 trên 10 ngọn núi cao nhất nước). Chính vì vậy, đường lên đỉnh Tà Chì Nhù có địa hình hiểm trở nhưng mở ra vẻ đẹp vô cùng tráng lệ. Đây chính là “thiên đường mây” của Tây Bắc.

Tà Chì Nhù là tên gọi tiếng Mông. Trong đó, “Nhù” là con trâu, “Chì” là dấu chân, bắt nguồn từ tập quán chăn thả gia súc, trâu bò, ngựa của người dân bản quanh sườn núi. Nhiều năm trở lại đây, Tà Chì Nhù trở thành điểm đến hấp dẫn của dân du lịch mê trekking. Địa hình dốc đá, có nơi phải đi luồn giữa cánh rừng nguyên sinh để lên đỉnh núi. Chuyến leo núi mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt và sự hấp dẫn khó cưỡng, thành một nét riêng độc đáo của Tà Chì Nhù.

Trekking, cưỡi ngựa, đắm mình giữa bạt ngàn hoa và mây

Cùng với đỉnh Ky Quan San, Lùng Cúng hay Phu Sa Phìn (núi cao nhất trong dãy Tà Xùa - Yên Bái), đỉnh núi Tà Chì Nhù luôn là nơi phải đến bằng được trong hành trình chinh phục các nóc nhà Tây Bắc. Khi dấu chân đã in trên mỏm đá ở độ cao chót vót 2.979m, bạn sẽ thấy những gian nan mệt nhọc trong hành trình chinh phục hơn chục cây số xuyên rừng, băng qua thảo nguyên, đồi trọc... đều xứng đáng.

Hãy hình dung một bình minh nọ, bạn ung dung cưỡi ngựa trên độ cao gần 3.000 mét, trong cái lạnh chỉ khoảng 6-80C. Bạn hít căng lồng ngực không khí phóng khoáng của đất trời, phóng tầm mắt vào các sống lưng điệp trùng của dãy núi bao quanh Tà Chì Nhù nhấp nhô trong biển mây trắng xóa, ngắm nhìn thảo nguyên trải rộng mênh mông hoặc rong ruổi trên lưng ngựa đi giữa thảm hoa chi pâu tím ngát. Bồng lai tiên cảnh chính là đây, với những điều đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên đã ưu ái đãi đằng.

Có 2 cung đường trekking để chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Cung đường thứ nhất bắt đầu từ hướng Trạm Tấu cũ đi qua Mỏ Chì (xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai). Tổng chiều dài quãng đường khoảng 12km, sẽ rất vất vả nếu du khách trekking vào những ngày nhiều nắng hoặc mưa gió. Bù lại, đây là hướng đi có nhiều hoa chi pâu. Cung thứ nhì là hướng leo Nậm Nghiệp (xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La) sẽ đi qua rừng, suối tương đối mát mẻ với độ dài khoảng 10km. Hướng này hoa chi pâu mọc thưa hơn.

Giữa quãng đường lên núi sẽ có các lán để nghỉ ngơi, ăn uống giữa chặng tiếp sức. Lán chính ở độ cao 2.400m, 2.800m là những lán lớn để khách nghỉ qua đêm. Giữa hai lán này cũng chính là không gian dày đặc hoa chi pâu. Hành trình trải nghiệm trên đỉnh Tà Chì Nhù mất 2 ngày 1 đêm.