Cao Bằng mong muốn tăng cường hợp tác quảng bá hình ảnh, kết nối thị trường

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Cao Bằng là miền đất biên cương giàu truyền thống cách mạng, có thác Bản Giốc, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc được đồng bào các dân tộc gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Thác Bản Giốc là một trong những thác nước đẹp nhất trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ, nhà báo, chuyên gia, người làm nội dung số và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã đến Cao Bằng tìm hiểu, ghi hình, viết bài, giới thiệu điểm đến, sản phẩm và đời sống của đồng bào. Những hoạt động này góp phần đưa hình ảnh Cao Bằng đến gần hơn với công chúng, đồng thời cung cấp những góc nhìn thực tế về tiềm năng, lợi thế cũng như những vấn đề địa phương cần cải thiện.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Cao Bằng vẫn chưa chuyển hóa đầy đủ lợi thế cảnh quan, văn hóa thành sức cạnh tranh và nguồn lực phát triển kinh tế du lịch. Một số nơi còn khó tiếp cận, thiếu biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, nhà vệ sinh và dịch vụ phục vụ du khách. Sản phẩm du lịch chưa phong phú, thời gian lưu trú và mức chi tiêu của khách còn hạn chế; nhiều sản vật có chất lượng nhưng bao bì, hoạt động bán hàng và giao hàng chưa đáp ứng yêu cầu thị trường. Việc cung cấp thông tin, tiếp nhận phản ánh và kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp có lúc còn chậm.

Từ thực tế đó, tỉnh mong muốn các nghệ sĩ, chuyên gia, nhà báo và người làm nội dung số tiếp tục đồng hành với tinh thần khách quan, chân thành; không chỉ giới thiệu những điểm đến đẹp mà còn phản ánh cụ thể những bất cập về giao thông, dịch vụ, giá cả, chất lượng sản phẩm và cách đón tiếp để địa phương kịp thời khắc phục.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà sáng tạo nội dung tôn trọng phong tục, không gian riêng tư và phẩm giá của người dân; tránh khai thác hoàn cảnh khó khăn để gây chú ý hoặc thể hiện sai bản sắc văn hóa. Đối với sản phẩm OCOP, thông tin giới thiệu cần được kiểm chứng về chất lượng, nguồn gốc và địa chỉ sản xuất.

Về kết nối thị trường số, Cao Bằng mong muốn đưa các điểm đến, dịch vụ du lịch và sản phẩm OCOP lên các sàn giao dịch, mở rộng thị trường, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng. Để thực hiện hiệu quả, tỉnh xác định cần chuẩn bị sản phẩm tốt, thông tin rõ ràng, dịch vụ đáng tin cậy; đồng thời kết nối với các nhà sáng tạo nội dung, người có ảnh hưởng, doanh nghiệp lữ hành và kênh phân phối để sản phẩm được trải nghiệm, đánh giá thực chất từ người dùng.

Tỉnh cũng mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, tổ chức các chuyến khảo sát theo chủ đề, duy trì kênh trao đổi về thời tiết, giao thông, an toàn, hoạt động văn hóa và sản phẩm mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được xác định là đầu mối cung cấp thông tin, giới thiệu tuyến, điểm đến và kết nối với nghệ nhân, người dân, hợp tác xã, chủ thể OCOP; tiếp nhận đề xuất và hỗ trợ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa bày tỏ mong muốn những người con Cao Bằng ở trong nước và nước ngoài tiếp tục dành sự quan tâm cho quê hương. Mỗi nội dung hữu ích, lời giới thiệu đúng địa chỉ hay góp ý xác đáng đều có thể góp phần giúp tỉnh hoàn thiện chất lượng dịch vụ, quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ hội phát triển.

Với tinh thần cầu thị, Cao Bằng trân trọng đón nhận cả lời khen và những góp ý thẳng thắn, coi đây là cơ sở để nhìn nhận đúng thực trạng, đổi mới cách làm và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, du khách. Qua đó, từng bước đưa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và sản vật địa phương trở thành nguồn lực phát triển bền vững, cải thiện sinh kế cho đồng bào các dân tộc vùng cao.

Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh.pdf