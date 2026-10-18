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Kỳ vĩ Chà Lòi

Nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ của xã Kim Ngân, Quảng Trị, hệ thống hang Chà Lòi (còn gọi là hang Đại tướng) và thung lũng xanh biếc là một trong những điểm đến trải nghiệm mạo hiểm khám phá thiên nhiên ấn tượng. Không chỉ sở hữu cấu trúc địa chất độc đáo với hệ thống thạch nhũ vàng óng lung linh, những lòng sông ngầm xanh ngắt và vòm hang cao rộng kỳ vĩ, khu vực Chà Lòi là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử hào hùng của các lực lượng quân đội ta trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ.

Báo Quảng Trị
Gốc

Ngày nay Chà Lòi là một điểm đến hấp dẫn cho những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của đồng bào Vân Kiều.

Mây vờn Chà Lòi. 

Mây vờn Chà Lòi. 

Khám phá hang Chà Lòi.

Khám phá hang Chà Lòi.

Cắm trại trong thung lũng Chà Lòi.

Cắm trại trong thung lũng Chà Lòi.

Suối ngầm hang Chà Lòi.    

Suối ngầm hang Chà Lòi.    

Ảnh: Nguyễn Sáng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/phong-su-anh/202610/ky-vi-cha-loi-90d0611/