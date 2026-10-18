Kỳ vĩ Chà Lòi

ĐNCT - Đã 80 năm trôi qua kể từ ngày chiến hạm Dumont d’Urville cập bến cảng Hải Phòng (20/10/1946 - 20/10/2026) sau 33 ngày đêm lênh đênh trên biển, đưa phái đoàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa sang thăm nước Pháp với tư cách nguyên thủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng với bốn trí thức Việt Nam yêu nước đang sinh sống ở Pháp là Phạm Quang Lễ/Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Võ Đình Quỳnh và một người từng được sinh ra ở thành phố nhượng địa Tourane - kỹ sư luyện kim Võ Quí Huân, về giúp nước theo lời mời của Bác Hồ.