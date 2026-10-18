Kỳ vĩ Chà Lòi
Nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá vôi hùng vĩ của xã Kim Ngân, Quảng Trị, hệ thống hang Chà Lòi (còn gọi là hang Đại tướng) và thung lũng xanh biếc là một trong những điểm đến trải nghiệm mạo hiểm khám phá thiên nhiên ấn tượng. Không chỉ sở hữu cấu trúc địa chất độc đáo với hệ thống thạch nhũ vàng óng lung linh, những lòng sông ngầm xanh ngắt và vòm hang cao rộng kỳ vĩ, khu vực Chà Lòi là nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử hào hùng của các lực lượng quân đội ta trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ.
Ngày nay Chà Lòi là một điểm đến hấp dẫn cho những du khách yêu thích khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa của đồng bào Vân Kiều.
Ảnh: Nguyễn Sáng
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/phong-su-anh/202610/ky-vi-cha-loi-90d0611/