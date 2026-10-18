HLV Emery lập cột mốc đáng nể tại Anh

HLV Emery chạm mốc 100 trận thắng.

Thành tích được xác lập sau khi Aston Villa đánh bại Newcastle 1-0 ngay tại St James' Park thuộc vòng 7 Premier League đêm 17/10. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đứng thứ 9 trong danh sách những HLV đạt cột mốc 100 trận thắng nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Emery cần 197 trận để có 100 chiến thắng tại Premier League. Đây là thành tích đáng nể, đặc biệt trong bối cảnh giải đấu hàng đầu nước Anh quy tụ nhiều đội bóng giàu tiềm lực cùng những nhà cầm quân xuất sắc. Chỉ 8 HLV trong lịch sử giải đấu đạt 100 trận thắng sau ít trận hơn chiến lược gia của Aston Villa.

Kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 11/2022, Emery từng bước xây dựng Aston Villa thành đội bóng đủ sức cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu Premier League. Dấu ấn nổi bật nhất của ông là mùa giải 2023/24, khi Villa cán đích ở vị trí thứ tư và giành quyền tham dự Champions League.

Thành công đó cho thấy khả năng tổ chức đội hình và nâng tầm tập thể của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Dù cũng phải đối mặt với những giới hạn tài chính và biến động lực lượng, Aston Villa vẫn duy trì tham vọng cạnh tranh ở nhóm đầu.

Chiến thắng trước Newcastle vì thế mang ý nghĩa rất lớn. Với Emery, đây là sự ghi nhận cho quá trình làm việc bền bỉ tại Premier League, đồng thời củng cố vị thế của ông trong nhóm những HLV thành công nhất giải đấu.

Trên sân St James' Park, Aston Villa giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng duy nhất của Johan Manzambi. Sau 7 vòng, Aston Villa đứng thứ 12 với 8 điểm, đứng ngay phía sau Newcastle do kém hiệu số.