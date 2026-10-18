CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN Nâng cao năng lực cho cán bộ văn hóa ở cơ sở

Thành phố Đồng Nai có nguồn tài nguyên lịch sử - văn hóa phong phú, gắn với quá trình hình thành vùng đất, các cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, đời sống tín ngưỡng và sự giao thoa văn hóa của nhiều cộng đồng. Để những di tích này trở thành điểm đến hấp dẫn, các di tích cần được đặt trong mối liên hệ với không gian văn hóa và đời sống của cư dân địa phương, nhất là cộng đồng cư dân bản địa gắn liền với sự hình thành của di tích. Khi đó, đối với du khách, mỗi chuyến tham quan sẽ trở thành hành trình khám phá lịch sử, văn hóa...

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò, năng lực của cán bộ văn hóa xã, phường cần được coi trọng. Quyết định số 02/2026/QĐ-UBND, ngày 13-1-2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai đã quy định việc phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích cho các cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời xác định trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn chuyên môn và bảo đảm giữ gìn tối đa yếu tố gốc của di tích.

Việc phân cấp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng năng lực thực thi. Cán bộ văn hóa cơ sở cần trở thành đầu mối nắm bắt tình trạng di tích, kết nối các nguồn lực và tham mưu phương án phát huy giá trị phù hợp với điều kiện địa phương. Để làm được điều đó, công tác đào tạo nguồn nhân lực là hết sức quan trọng. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ số, cán bộ văn hóa cần có nền tảng, hiểu biết về chuyển đổi số, có kỹ năng để quản lý, điều hành việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch như: xây dựng các mã QR, bản đồ số, thuyết minh trực tuyến, số hóa kho tư liệu hình ảnh… Điều này không những giúp địa phương làm tốt hơn công tác quản lý mà còn mở rộng khả năng tiếp cận di sản cho du khách.

Khi cán bộ cơ sở đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; người dân thực sự là chủ thể và hoạt động du lịch được tổ chức bài bản, những di tích lịch sử - văn hóa sẽ không chỉ là nơi lưu giữ, tôn vinh quá khứ hào hùng mà còn thực sự trở thành không gian giáo dục truyền thống, điểm kết nối cộng đồng và nguồn lực cho thành phố phát triển.