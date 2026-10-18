Các bà trở thành 'idol' mới của Gen Z

Má Emily-Ann Elliott áp xuống tấm thảm mát lạnh. Bà Rose, ngoài 70 tuổi, mặc chiếc áo dài trắng rộng, đang ngồi xổm bên cạnh và dùng ngón tay cái day mạnh vào lưng cô, miệng nói liên hồi bằng tiếng Thái.

“Bà ấy đang chỉ cho bạn cách thực hiện đấy”, người phụ nữ trẻ đứng gần đó giải thích.

Đây là buổi học đầu tiên trong khóa massage Thái của Elliott tại Trường Massage Watpo ở Bangkok - nơi phần lớn nhân viên đều cao tuổi.

Elliott chia sẻ cô cảm thấy an tâm khi được các bà truyền dạy.

“Họ nghiêm khắc khi cần, trêu chúng tôi mỗi khi mắc lỗi và động viên khi chúng tôi thiếu tự tin. Trong bài kiểm tra cuối khóa, tôi trở nên luống cuống rồi bật khóc, bà Rose liền ôm chầm lấy tôi. Đột nhiên, tôi có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, cô chia sẻ.

Elliott không phải du khách duy nhất tìm kiếm cảm giác được những người bà chở che.

Trào lưu #Grandmacore, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người bà truyền thống, đã thu hút gần 800 triệu lượt xem trên TikTok. Nhiều người trẻ cũng đang đua nhau sống theo xu hướng "NonnaMaxxing" - khái niệm về việc áp dụng các thói quen hàng ngày của một "nonna" (bà trong tiếng Italy) người Italy để kéo dài tuổi thọ và làm cho năm tháng trở nên ý nghĩa hơn.

Nhà tâm lý trị liệu Jonathan Alpert từng giải thích rằng "NonnaMaxxing" gây sốt vì mọi người đang dần kiệt sức bởi văn hóa hối hả.

“Nhiều người trẻ cảm thấy quá tải trước áp lực phải liên tục tối ưu hóa bản thân, làm việc năng suất và biến cuộc sống của mình thành nội dung trên mạng xã hội”, ông nói.

Theo ông, sức hấp dẫn ở đây chính là “viễn cảnh về một cuộc sống chân thực, ấm áp và không vội vã”.

Giờ đây, xu hướng này đang lan sang cả ngành du lịch, khi du khách chủ động tìm kiếm các tour tham quan và lớp học do phụ nữ lớn tuổi hướng dẫn.

Xu hướng du lịch mới

Theo khảo sát toàn cầu năm 2026 của Deloitte với hơn 22.500 người thuộc thế hệ Gen Z và Millennials tại 44 quốc gia, 34% Gen Z và 30% Millennials cho biết họ cảm thấy căng thẳng hoặc lo âu trong toàn bộ hoặc phần lớn thời gian.

Các hoạt động du lịch do bà hướng dẫn bao gồm làm mì ống, kể chuyện và tham quan. Ảnh: Brittany Diego.

Vì vậy, nhiều người đang lựa chọn dành thời gian bên các thế hệ lớn tuổi hơn, theo BBC.

“Tôi nhận thấy sự điềm tĩnh của họ giúp bản thân giảm lo âu, và tôi không phải người duy nhất có cảm nhận ấy”, Elliott cho hay.

Một báo cáo của công ty tổ chức tour GetYourGuide cho thấy 76% du khách Gen Z đến từ Pháp, Đức, Anh và Mỹ sẵn sàng đặt các hoạt động du lịch lấy cảm hứng từ bà, chẳng hạn học làm mì pasta cùng “nonna” (tiếng Italy chỉ người bà), hoặc thuê các bà ở Nhật Bản làm hướng dẫn viên.

Với Brittany Diego, nhà tạo mẫu thời trang 32 tuổi sống tại Los Angeles, sự ấm áp như tình thân mà cô cảm nhận được trong lớp học làm pasta do một “nonna” hướng dẫn là điểm nhấn của chuyến đi đến Italy.

“Có rất nhiều lớp học làm pasta để lựa chọn”, cô nói. “Nhưng học từ một người bà Italy dường như là lựa chọn chân thực nhất, và trải nghiệm thực sự đáp ứng kỳ vọng của tôi”.

Lớp học diễn ra ngay tại nhà của người hướng dẫn, dưới chân đồi ở Rome. Diego cảm thấy mình không đơn thuần tham gia một lớp học mà giống như được đón vào nhà bà.

“Bà nói tiếng Anh rất ít, nhưng chúng tôi vẫn kết nối với nhau qua nụ cười, cử chỉ và việc cùng nhau nấu ăn”, cô kể lại.

Sau chuyến đi, Diego dự định tìm hiểu thêm những trải nghiệm du lịch do các bà hướng dẫn. Cô cho biết sự chăm sóc ân cần chính là một trong những yếu tố khiến loại hình du lịch này hấp dẫn.

“Trải nghiệm ấy khiến tôi cảm thấy như lập tức được trở về nhà”, cô nói. “Một số trải nghiệm du lịch ý nghĩa nhất đến từ việc học hỏi trực tiếp người dân địa phương, những người đã tích lũy kiến thức cả cuộc đời”.

Sự kết nối giữa các thế hệ

Không chỉ mang lại cảm giác an toàn và bình yên, những người phụ nữ lớn tuổi còn có thể truyền lại kiến thức, kỹ năng truyền thống và phong tục địa phương vốn có nguy cơ mai một.

Người trẻ có cơ hội học hỏi những kinh nghiệm sống lâu năm từ những người phụ nữ lớn tuổi. Ảnh: Kate Wright.

Brooke Johnson, vận động viên trượt ván chuyên nghiệp 29 tuổi, từng khám phá Tokyo cùng một người bà địa phương. Hai người ghé thăm chợ Tsukiji, cùng ăn sushi và thịt bò Wagyu, thử vận may với máy gắp thú và chụp ảnh tại buồng chụp ảnh tự động.

Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cô đơn, Johnson nhận thấy trải nghiệm này mang lại lợi ích cho cả hai phía.

“Dù Misa và tôi không nói cùng ngôn ngữ, đâu đó giữa những món ăn, tiếng cười và trò chơi gắp thú, tôi không còn cảm thấy mình đang thuê một người hướng dẫn nữa, mà như thể chúng tôi đã trở thành người nhà”, cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhà tâm lý học kiêm tác giả Terri Apter, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ, cho rằng sự gắn kết giữa các thế hệ mang lại lợi ích cho cả người trẻ lẫn người lớn tuổi.

Người trẻ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm sống từ người lớn tuổi, trong khi các bà cũng muốn tiếp tục tham gia hoạt động và truyền lại kỹ năng đã tích lũy.

Theo Apter, việc dành thời gian bên người trẻ còn mang lại lợi ích cho sức khỏe của người lớn tuổi.

“Người trẻ chắc chắn sẽ được những người lớn tuổi đón tiếp nồng hậu”, bà nói. “Nếu nhìn vào các giai đoạn phát triển của con người, ở tuổi già, một trong những nhu cầu tâm lý quan trọng là khả năng tạo ra giá trị (generativity) - mong muốn tiếp tục cho đi, đóng góp cho người khác. Việc tương tác và truyền dạy cho người trẻ có lợi đối với tâm trạng, sức khỏe và tuổi thọ của người lớn tuổi”.