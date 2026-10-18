Hà Nội cắt tỉa hoa sữa: Người vui vẻ đón nhận, người tiếc nuối nhặt về cắm
Trước việc Hà Nội triển khai cắt tỉa hoa sữa tại một số tuyến phố, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình vì cho rằng mùi hương quá nồng ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trong khi đó, không ít người vẫn dành tình cảm đặc biệt cho loài cây gắn với mùa thu Hà Nội, thậm chí tranh thủ nhặt những cành hoa bị cắt tỉa mang về nhà.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-noi-cat-tia-hoa-sua-nguoi-vui-ve-don-nhan-nguoi-tiec-nuoi-nhat-ve-cam-post364307.html