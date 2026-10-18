Hà Nội cắt tỉa hoa sữa: Người vui vẻ đón nhận, người tiếc nuối nhặt về cắm

ĐNCT - Đằng sau những vai diễn giàu cảm xúc là những tháng ngày âm thầm rèn luyện và tình yêu dành cho sân khấu truyền thống. Với các nữ nghệ sĩ tuồng, mỗi lần hóa thân vào nhân vật cũng là một lần họ góp sức giữ gìn và tiếp nối giá trị của nghệ thuật cha ông.