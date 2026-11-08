CĐV MU lên kế hoạch biểu tình

Các CĐV MU lập kế hoạch biểu tình phản đối giới chủ của đội bóng. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, các nhóm cổ động viên MU kêu gọi người hâm mộ phủ kín Old Trafford bằng hai màu xanh lá và vàng, đồng thời không chi tiêu tại sân vận động trong trận đấu ngày 8/11. Một nhóm khác lên kế hoạch rời khán đài đồng loạt ở phút 21.

Nhóm 1958 đứng ra kêu gọi biểu tình với thông điệp thể hiện sự phẫn nộ đối với giới chủ. Hoạt động này nhận được sự ủng hộ từ các hội cổ động viên như Reclaim the Stretford End, South Stand United và Retro Reds.

Trong tuyên bố hôm 6/11, nhóm 1958 đề nghị người hâm mộ mang theo bóng bay, khăn quàng và áo đấu để cổ vũ đội bóng, đồng thời thể hiện mong muốn thay đổi chủ sở hữu. Họ cũng kêu gọi thả bóng bay khi các cầu thủ bước ra sân trước trận.

Đây không phải lần đầu người hâm mộ MU sử dụng hình thức này. Trong chiến thắng 3-2 trước Roma giữa tuần, hơn 4.000 quả bóng bay được thả xuống Old Trafford. Hai màu xanh lá và vàng cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài từ năm 2010, gợi nhắc màu áo truyền thống của câu lạc bộ.

Sự bất mãn không chỉ nhắm vào gia đình Glazer. Đồng sở hữu Jim Ratcliffe cũng trở thành mục tiêu chỉ trích từ mùa trước. Người hâm mộ còn phản đối kế hoạch phá bỏ Old Trafford để xây sân vận động mới. Trước trận gặp Roma, MU từng ngăn một biểu ngữ có nội dung “Không cần sân vận động mới, chúng tôi muốn ông chủ mới” được đưa vào sân.

Làn sóng phản đối diễn ra trong bối cảnh đội bóng sa sút kéo dài và tương lai HLV Michael Carrick chưa được đảm bảo. Trận gặp Aston Villa được xem là cơ hội cuối để nhà cầm quân này bảo vệ chiếc ghế trước kỳ nghỉ quốc tế.

Ban lãnh đạo MU sẽ đánh giá tương lai của ông trong thời gian đó. Eddie Howe hiện được xem là ứng viên sáng giá nhất nếu MU quyết định sa thải Carrick.

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