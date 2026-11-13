Đình Bắc lọt Top chân sút xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam

Với bàn thắng vào lưới Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11, Đình Bắc đã có pha lập công thứ 11 cho đội tuyển quốc gia, qua đó lọt vào top những chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam.

Dẫn đầu Top ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam đang là cựu danh thủ Lê Công Vinh với 51 bàn thắng.

Xếp ở vị trí thứ hai là cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức với 27 pha làm bàn.

Thứ 3 trong Top ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử Việt Nam là Nguyễn Tiến Linh với 26 pha lập công.

Nguyễn Hồng Sơn xếp ở vị trí thứ tư với 18 bàn thắng.

Vị trí thứ 5 là Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Quang Hải cùng với 16 bàn thắng.

Cựu tiền đạo Phan Thanh Bình xếp ở vị trí thứ 6 với 13 pha làm bàn.

Vị trí thứ 7 gọi tên Công Phượng, Anh Đức và Trọng Hoàng với cùng 12 bàn thắng.

Nguyễn Đình Bắc xếp ở vị trí thứ 8 với 11 pha lập công.