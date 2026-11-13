Unai Emery toàn diện hơn Pochettino, MU lại đang chọn sai HLV?

Dấu hỏi cho cách lựa chọn của MU

MU đã quyết định chia tay Michael Carrick để đưa Mauricio Pochettino về Old Trafford, nhưng lựa chọn này gây tranh luận khi một số cầu thủ "Quỷ đỏ" được cho là muốn làm việc với Unai Emery.

Xét về khả năng xây dựng lối chơi, thành tích và cách sử dụng nhân sự, HLV Aston Villa có nhiều điểm phù hợp với những gì MU đang thiếu.

BLĐ MU chọn Pochettino thay vì Emery

Emery có những phẩm chất MU đang cần

MU mới thắng 1 trong 10 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh 2026/27, dù Carrick từng giúp đội giành 39 điểm trong giai đoạn cuối mùa trước và cán đích thứ 3. Thành tích sa sút khiến ban lãnh đạo quyết định thay HLV, nhưng vấn đề của "Quỷ đỏ" còn nằm ở khả năng tổ chức lối chơi và khai thác đội hình.

Emery có kinh nghiệm giải quyết những khó khăn tương tự. Trong 3 mùa trọn vẹn tại Aston Villa, ông giúp đội bóng 2 lần đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh, giành vé dự Champions League và vô địch Europa League 2025/26. Đây là danh hiệu Europa League thứ 5 trong sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Giỏi pressing, kiểm soát bóng và phòng ngự

Điểm mạnh của Emery là khả năng thay đổi chiến thuật theo đối thủ. Aston Villa có thể pressing quyết liệt, kiểm soát bóng từ tuyến dưới hoặc chủ động phòng ngự rồi phản công.

Trận thắng Nottingham Forest 4-0 ở bán kết lượt về Europa League 2025/26 là ví dụ. Villa liên tục áp sát ngay khi mất bóng, khiến đối thủ không thể tổ chức phản công. Có tới 3 trong 4 bàn thắng xuất phát từ những pha giành lại bóng và chuyển sang tấn công nhanh.

Khi có bóng, sơ đồ 4-2-3-1 được Emery điều chỉnh thành 3-2-5 hoặc 2-3-5 để tăng quân số tham gia tấn công. Theo Opta, từ mùa 2023/24, Villa thực hiện trung bình 1,8 đợt tấn công trực diện mỗi trận tại Ngoại hạng Anh, thuộc nhóm 7 đội dẫn đầu giải.

Đó là kiểu HLV MU cần khi đội hình chưa đủ ổn định để áp đặt một lối chơi trước mọi đối thủ. Emery biết khi nào cần pressing, lúc nào nên giữ bóng và thời điểm phải lùi sâu bảo vệ khung thành.

Pochettino không phải lựa chọn thiếu cơ sở

Pochettino cũng có thế mạnh riêng. Tottenham của ông từng ghi 86 bàn, chỉ thủng lưới 26 lần và về nhì Ngoại hạng Anh 2016/17. Đội bóng này sau đó vào chung kết Champions League 2019.

HLV người Argentina giỏi phát triển cầu thủ trẻ, xây dựng lối chơi tấn công và pressing cường độ cao. Tuy nhiên, ông chưa có danh hiệu lớn tại bóng đá Anh. Thành tích vô địch của Pochettino chủ yếu đến từ PSG, gồm Ligue 1 và Cúp quốc gia Pháp.

MU chọn người phù hợp với ban lãnh đạo

Theo Sky Sports, MU từng tiếp xúc Pochettino từ năm 2024. Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox cũng là những người tiến cử ông với Sir Jim Ratcliffe.

Trong khi đó, MU không tiến hành đàm phán trực tiếp với Emery hoặc Aston Villa. Đội chủ sân Villa Park không muốn mất HLV trưởng, còn Emery đang có vị thế vững chắc trong một bộ máy trao cho ông nhiều quyền chủ động về chuyên môn.

Sẽ khó để kết luận MU loại Emery vì lo ngại ông đòi hỏi quá nhiều quyền lực. Tuy nhiên, sự khác biệt trong cách quản lý giữa 2 CLB rất đáng suy nghĩ.

Emery đã xây dựng một tập thể cạnh tranh danh hiệu dù nhân sự thường xuyên thay đổi. Pochettino cũng có năng lực, nhưng thành công của ông tại MU sẽ phụ thuộc nhiều vào cách ban lãnh đạo tuyển dụng cầu thủ và phối hợp với HLV.

MU có thể đưa về người mà họ tin tưởng, nhưng niềm tin của ban lãnh đạo không tự động giải quyết được những vấn đề trên sân. Nếu không cải thiện cách xây dựng đội hình và quản lý chuyên môn, "Quỷ đỏ" vẫn có nguy cơ lặp lại vòng luẩn quẩn thay HLV rồi tiếp tục thất vọng.