Giá vàng giảm không phanh, kịch bản lùi về 2.890 USD được nhắc tới

Thị trường vàng thế giới trải qua những phiên giao dịch biến động mạnh khi áp lực bán gia tăng, kéo giá kim loại quý xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Đằng sau đà giảm là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ tiếp tục thắt chặt, đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên, trong khi các tín hiệu phân tích kỹ thuật cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ giá vàng điều chỉnh sâu hơn.

CPI Mỹ cao hơn dự báo, kỳ vọng lãi suất thay đổi

Tâm điểm gây sức ép lên giá vàng là báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của giới phân tích, trong khi lạm phát lõi cũng neo ở mức 0,3% tháng thứ ba liên tiếp.

Diễn biến trên khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thậm chí cân nhắc mức tăng mạnh hơn thông thường.

Vàng thủng mốc 4.000 USD/ounce, biểu đồ xuất hiện mô hình “vai - đầu - vai”: giới phân tích cảnh báo “cơn bão” bán tháo có thể chưa dừng lại. Ảnh: VCG

Thị trường chủ yếu nghiêng về kịch bản Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12. Tuy nhiên, số liệu lạm phát cao hơn dự báo đã khiến giới đầu tư tính đến khả năng Fed có thể hành động mạnh tay hơn, với mức tăng 0,5 điểm phần trăm.

Theo công cụ CME FedWatch tại thời điểm ngày 11/11, xác suất Fed tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 được thị trường định giá ở mức 13,2%, trong khi khả năng tăng 0,25 điểm phần trăm là 86,8%.

Trước đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng cơ quan này nên cân nhắc mức tăng 0,5 điểm phần trăm nếu CPI lõi tháng 10 tăng từ 0,3% trở lên.

Hệ quả là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đặc biệt là trái phiếu kỳ hạn 2 năm, tăng mạnh; đồng USD cũng lên giá, qua đó tạo thêm sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi.

"Phòng tuyến" 4.000 USD và nỗi lo sụt giảm sâu hơn

Việc để mất mốc 4.000 USD/ounce không chỉ là một tổn thất về mặt tâm lý. Giới phân tích kỹ thuật coi đây là "phòng tuyến" then chốt và việc giá đóng cửa dưới ngưỡng này được xem là tín hiệu tiêu cực, có thể kích hoạt một làn sóng bán tháo mới từ các quỹ đầu cơ.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia tại FOREX.com, nhận định vùng 3.942-4.000 USD là "hỗ trợ then chốt"; nếu bị phá vỡ một cách thuyết phục, nó sẽ phủ nhận đà tăng ngắn hạn và mở ra không gian giảm giá sâu hơn.

Các mốc hỗ trợ tiếp theo đang bị đe dọa gồm 3.950 USD và 3.925 USD; sâu hơn nữa, ngân hàng Canada TD Securities dự báo vàng có thể kiểm tra lại vùng 3.900 USD.

Trong kịch bản xấu nhất, chuyên gia Razaqzada chỉ ra mục tiêu tiếp theo là đáy gần nhất quanh 3.870 USD và nếu mất luôn mốc này, vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo sẽ là 3.738 USD.

Đáng chú ý hơn cả là cảnh báo kỹ thuật từ HSBC Trinkaus & Burkhardt, khi giới phân tích chỉ ra rằng trên biểu đồ tuần, vàng đang đứng trước nguy cơ hoàn tất một mô hình vai - đầu - vai (head and shoulders) kinh điển.

Cấu trúc này gồm 3 đỉnh: vai trái quanh tháng 10/2025, đầu là đỉnh cao nhất vào tháng 1-2/2026 và vai phải hình thành trong giai đoạn tháng 8-9/2026, với đường viền cổ (neckline) nằm ở vùng 3.886-3.942 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá vàng có thời điểm đóng cửa ở mức 3.872,86 USD, tức đã xuyên thủng vùng viền cổ 3.886-3.942 USD, xác nhận tín hiệu phá vỡ (breakdown) bước đầu.

Áp lực bán tháo gia tăng khi giới đầu tư phản ứng với dữ liệu lạm phát Mỹ nóng hơn dự báo. Ảnh: China Daily

Theo một phân tích kỹ thuật khác trên TradingView, nếu đà phá vỡ này được duy trì, mô hình vai - đầu - vai mở ra mục tiêu đo đếm kỹ thuật (measured target) quanh 3.252 USD.

Trước đó, Peter Brandt cảnh báo mô hình vai - đầu - vai trên biểu đồ tuần có thể mở ra khả năng giá vàng lùi về 2.890 USD/ounce nếu vùng hỗ trợ 4.100-4.200 USD bị xuyên thủng. Ông lưu ý đây là kịch bản kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn.

Sự kết hợp giữa tín hiệu trên biểu đồ tuần và biểu đồ quý khiến HSBC cảnh báo giá vàng đang ở trong vùng nhạy cảm. HSBC ví von vàng đang bước trên “tảng băng mỏng”, hàm ý áp lực giảm có thể gia tăng nếu các ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị xuyên thủng.

Nếu mô hình vai - đầu - vai được xác nhận, đây có thể là tín hiệu cho thấy nhịp điều chỉnh của vàng còn tiếp diễn. Áp lực từ dữ liệu lạm phát Mỹ, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và đồng USD mạnh lên cũng là những yếu tố bất lợi đối với kim loại quý.

Thị trường vàng lúc này đang đứng trước những luồng thông tin trái chiều. Một bên là áp lực bán tháo từ kỳ vọng Fed diều hâu và sức mạnh của đồng USD. Bên kia là lực cầu bền bỉ từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền đầu cơ đang tìm kiếm cơ hội giá rẻ.

Kịch bản về một đợt giảm về vùng 3.900-3.870 USD và sâu hơn là hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt khi mô hình "vai - đầu - vai" vẫn đang lơ lửng như một lời cảnh báo. Nhà đầu tư cần hết sức thận trọng trước những biến động khó lường.