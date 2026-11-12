Cảnh sát cứu 2 khách nước ngoài thoát nạn trong vụ cháy khách sạn ở Đà Lạt

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, ngọn lửa cùng khói đen bất ngờ bốc lên từ tầng 5 của khách sạn. Phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng hô hoán, khẩn trương di dời khách lưu trú cùng tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cháy khách sạn ở Đà Lạt, giải cứu an toàn 2 du khách nước ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường và các lực lượng liên quan cũng được huy động, phối hợp phong tỏa tuyến đường, bảo đảm an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng dùng xe thang tiếp cận vị trí hỏa hoạn.

Do đám cháy xuất phát từ tầng cao, việc tiếp cận hiện trường và triển khai phương án dập lửa gặp không ít khó khăn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng xe thang vươn cao khoảng 20m, phun nước trực tiếp vào khu vực cháy.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt ở hiện trường chỉ đạo công tác dập lửa.

Lực lượng chức năng giải cứu khách nước ngoài mắc kẹt trong khách sạn.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 2 du khách nước ngoài đang ở tầng 6 của khách sạn. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng đưa cả hai đến khu vực an toàn.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt.

Sau hơn 30 phút nỗ lực triển khai các phương án, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.