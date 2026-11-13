Michael Carrick rơi nước mắt khi chia tay cầu thủ MU

Cựu tiền vệ MU được triệu tập tới một cuộc họp tại sân tập và nhận quyết định sa thải sau vỏn vẹn 10 tháng cầm quân.

Michael Carrick và các cộng sự sẽ nhận 5 triệu bảng tiền đền bù. Khoản chi này nâng tổng số tiền MU bỏ ra để sa thải các HLV lên hơn 100 triệu bảng kể từ ngày Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Carrick rời đi khi kết quả MU không được cải thiện - Ảnh: PA

Một nguồn tin tiết lộ: "Carrick đã rơi nước mắt khi chào tạm biệt cầu thủ. Ông chỉ nói đại ý là ‘Tôi phải đi rồi, các cậu ạ’, rồi bắt tay vài người, lên xe rồi rời đi".

Carrick đã lường trước khả năng bị sa thải từ đầu tuần, khi hàng loạt nguồn tin cho biết lãnh đạo MU chọn Mauricio Pochettino, cựu HLV Tottenham và Chelsea làm ứng viên số một thay ông.

Chiếc ghế Carrick không thể giữ được sau chuỗi 11 trận chỉ thắng một, khiến MU rơi xuống nhóm xuống hạng. Dù biết mình sắp mất việc, ông vẫn đến trung tâm Carrington để hướng dẫn các cầu thủ ở lại.

Theo nguồn tin từ SunSport, phòng thay đồ vẫn ủng hộ Carrick, dù đội trưởng Bruno Fernandes và hậu vệ Lisandro Martinez có những phát biểu thẳng thắn về hướng đi và chiến thuật của CLB.

"Các cầu thủ thực sự quý mến Carrick và muốn đạt kết quả tốt cùng ông. Tiếc là mọi thứ dần trục trặc, và cuối cùng người mất việc vẫn là HLV” - một nguồn tin nói.

Nhiều cầu thủ quý mến Carrick - Ảnh: SunSport

Nhiều thành viên cho rằng, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox khiến Carrick gặp khó vì kỳ chuyển nhượng mùa hè thiếu hiệu quả.

MU chi 155 triệu bảng để đưa về Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba nhằm lấp khoảng trống Casemiro để lại, song không thể chiêu mộ Lewis Hall làm phương án dự phòng cho Luke Shaw, người thường xuyên gặp chấn thương.

Tin nội bộ tiết lộ: “Trong một cuộc họp, vài cầu thủ đã nêu chuyện CLB mua tới 3 tiền vệ để thay Casemiro, trong khi chẳng bổ sung ai ở vị trí hậu vệ trái hay tiền đạo cắm.

Ngay cả Luke Shaw cũng thấy khó hiểu khi CLB không đưa về một cầu thủ cạnh tranh vị trí với mình, xét đến tuổi tác và tiền sử chấn thương của anh ấy".