Hơn 2.600 vận động viên tham gia tuần lễ thể thao quốc tế tại Phú Quốc

Sự kiện do Sunrise Events Vietnam tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn BIM - Nhà tài trợ chiến lược, Tập đoàn IRONMAN và chính quyền địa phương. Dự lễ khai mạc có ông Trần Nguyễn Bá, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang; đại diện các đơn vị tổ chức, nhà tài trợ cùng các sở, ban, ngành địa phương.

Diễn ra từ ngày 13 đến 15-11, mùa giải năm nay ghi nhận số lượng người tham gia tăng 20% so với năm 2025. Đáng chú ý, số vận động viên Việt Nam đăng ký tranh tài ở cự ly IRONMAN 70.3 tăng 10%, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu và sự phát triển của phong trào ba môn phối hợp trong nước. Khởi đầu từ giải ba môn phối hợp cự ly 5150 năm 2022, đến năm 2023, sự kiện chính thức được nâng tầm thành BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc. Qua các mùa giải, đây đã trở thành điểm hẹn thể thao quốc tế thường niên tại đảo Ngọc, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Phú Quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Theo Ban tổ chức, tuần lễ sự kiện năm 2025 tạo ra tổng tác động kinh tế khoảng 9,4 triệu USD thông qua các hoạt động lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và dịch vụ liên quan.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Nguyễn Bá nhấn mạnh, việc các vận động viên trở lại qua từng mùa giải thể hiện sự ghi nhận đối với nỗ lực của địa phương và Ban tổ chức. Không chỉ quảng bá cảnh quan biển, đảo và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế, giải đấu còn lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích người dân tích cực rèn luyện sức khỏe. Tinh thần "Mọi thứ đều có thể" của các vận động viên sẽ góp phần truyền cảm hứng, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Ban tổ chức trao đổi thông tin về giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026.

Ông Trần Nguyễn Bá cũng cho biết, Phú Quốc đang đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng giao thông và dịch vụ, chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027. Địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức nhằm bảo đảm an toàn các cung đường thi đấu, hệ thống y tế và các điều kiện phục vụ vận động viên. Điểm mới của mùa giải năm nay là sự ra mắt trợ lý kỹ thuật số SEV EventConcierge, hỗ trợ vận động viên và người đồng hành tra cứu lịch trình, thông tin thi đấu và khám phá các điểm đến tại Phú Quốc.

Nghi thức khai mạc.

Trong khuôn khổ tuần lễ, chiều 13-11 diễn ra Giải chạy cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam tại Quảng trường biển Bãi Trường, nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh. Ngày 14-11, các vận động viên tham gia giải SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Phú Quốc. Đặc biệt, huyền thoại Mark Allen, người sáu lần vô địch IRONMAN World Championship, sẽ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về dinh dưỡng và chiến thuật thi đấu. Ngày 15-11, cuộc đua chính BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc sẽ diễn ra với ba nội dung đầy thử thách: Bơi 1,9km, đạp xe 90km và chạy bộ 21,1km.

Sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào thể thao, tăng cường giao lưu quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Phú Quốc năng động, thân thiện, từng bước khẳng định vị thế điểm đến du lịch và tổ chức sự kiện thể thao quốc tế.