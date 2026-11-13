Hoa khôi giải bóng đá dân tộc Huyền Trang mê Messi, mơ làm công an

Tạ Huyền Trang cùng các cô gái chủ nhà giải bóng đá nữ xã Mường Lai (Lào Cai) mở rộng 2026 xuất sắc giành chức vô địch.

Những cô gái xinh đẹp tuổi 16-17 của đội xã Mường Lai.

Dù chỉ là giải đấu cấp xã với sự tham dự của các đội bóng dân tộc, nhưng khán giả đông không hề thua kém các trận đấu tại V-League.

Hoa khôi Tạ Huyền Trang là gương mặt nổi bật của đội xã Mường Lai.

Cô nàng sinh năm 2009, đam mê với trái bóng từ năm lớp 4, và 3 năm gần đây mới được lựa chọn đi tham gia các giải phủi, giải phong trào.

"Giải vừa rồi rất ấn tượng, khán giả đứng kín quanh sân, cổ vũ nhiệt tình nên các cầu thủ đá máu hơn hẳn. Giải có nhiều pha bóng đẹp chấp quyết liệt nhưng mà fair-play, nhất là trận chung kết gặp đối thủ mạnh nhưng đội tôi cố gắng và giành chiến thắng. Cảm giác lúc đó vỡ òa vì vui", Huyền Trang chia sẻ.

Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng Huyền Trang ghi được 3 bàn thắng.

Là con gái nhưng đam mê đá bóng, Huyền Trang vẫn rất tự hào khi được sống đúng với bản thân mình.

"Chúng tôi yêu bóng đá từ nhỏ nên có cháy da hay chấn thương thì vẫn theo đuổi. Đá bóng giúp tôi tự tin hơn, khỏe hơn, với lại được gặp và giao lưu nhiều bạn bè", nữ sinh 17 tuổi cho biết.

Không chỉ vô địch giải xã Mường Lai, hồi tháng 9/2026, Huyền Trang và các đồng đội còn xuất sắc vô địch giải bóng đá nữ tỉnh Lào Cai.

Huyền Trang nhận giải Hoa khôi của giải đấu.

Huyền Trang muốn chinh phục các danh hiệu, giải đấu.

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Ảnh, Video: FBNV