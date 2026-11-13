Giải bóng bàn Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026: Sớm 'khóa sổ' đăng ký các nội dung đồng đội

Theo danh sách đăng ký, nội dung đồng đội nam nâng cao có 12 đội tham dự, gồm những câu lạc bộ, đơn vị quen thuộc như: Thái Hà, Pingpong Club Tây Hồ, VietEd, Văn phòng luật sư Hưng Giang, Sơn Tè bóng bàn, Tuấn Nam Định, Minh Phúc Nam Định, Công an nhân dân - T&T và các đội đến từ Hải Phòng. Đáng chú ý, Công an nhân dân - T&T và VietEd đều đăng ký 2 đội, cho thấy sự chuẩn bị lực lượng khá kỹ lưỡng cho cuộc tranh tài.

VĐV thi đấu tại giải đấu năm 2025. Ảnh: Ngân Hà.

Ở nội dung đồng đội nam phong trào, số lượng đăng ký lên tới 48 đội, gấp 4 lần nội dung nâng cao. Đây là con số đáng chú ý, phản ánh sức hút của giải đấu đối với cộng đồng bóng bàn, từ các câu lạc bộ, nhóm chơi phong trào đến những đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo thể thao.

Trong số các đơn vị đăng ký, Công an nhân dân - T&T có số lượng đông nhất với 4 đội. Quân đội góp mặt 3 đội; nhiều đơn vị khác cũng đăng ký từ 2 đội trở lên như KS Team, Shop Dũng Vân, Tuyển trẻ Hà Nội, VietEd, Hải Phòng, Sao Biển Hải Dương, Thăng Long Ciputra và Trung tâm bóng bàn Danh Phong. Đáng chú ý, sự hiện diện của 2 đội Tuyển trẻ Hà Nội cho thấy các tay vợt trẻ cũng có cơ hội góp mặt, tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi phong trào.

Danh sách đăng ký còn cho thấy sự đa dạng về thành phần tham dự. Bên cạnh các câu lạc bộ bóng bàn tại Hà Nội, giải đấu có sự góp mặt của những đội đến từ Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Hải Dương; các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, cơ sở đào tạo thể thao, doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp. Có thể kể đến Quân đội, Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, Công ty Bất động sản Bảo Việt, Tập đoàn PetroVietnam hay Văn phòng luật sư Hưng Giang. Sự đa dạng ấy góp phần mở rộng tính giao lưu, kết nối và cạnh tranh của giải.

Giải đấu năm 2025 thu hút nhiều tay vợt tham dự. Ảnh: Nguyễn Quang.

Với số lượng đăng ký đã đạt mức tối đa, Ban tổ chức thông báo tạm dừng tiếp nhận các đội ở nội dung đồng đội nam nhằm bảo đảm tiến độ tổ chức giải. Trong khi đó, các nội dung đôi vẫn tiếp tục nhận đăng ký. Đây cũng là tín hiệu cho thấy sự quan tâm của các câu lạc bộ và người chơi đối với giải đấu năm nay, đặc biệt ở nội dung phong trào.

Việc có tới 48 đội phong trào đăng ký không chỉ tạo nên quy mô đáng kể cho giải mà còn cho thấy bóng bàn đang duy trì sức sống ở nhiều nhóm đối tượng, nhiều mô hình tổ chức khác nhau. Bên cạnh tính cạnh tranh, giải đấu còn là dịp để các câu lạc bộ giao lưu, cọ xát, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu. Sức hút từ lực lượng phong trào vì thế là một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi tại Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội năm 2026.