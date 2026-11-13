Thời điểm Pochettino ra mắt MU

Pochettino sắp nhận nhiệm vụ tại MU.

Theo Manchester Evening News, Pochettino sẽ hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Mỹ trước khi trở lại Anh tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Nhà cầm quân 54 tuổi hiện vẫn dẫn dắt tuyển Mỹ trong hai lượt trận tứ kết CONCACAF Nations League gặp Haiti.

Trận lượt về dự kiến kết thúc vào khoảng 2h ngày 18/11 (giờ Anh) tại Cincinnati. Sau đó, Pochettino sẽ di chuyển đến Manchester và bắt đầu làm việc tại trung tâm huấn luyện Carrington vào ngày 19/11. Điều này đồng nghĩa ông chỉ có khoảng ba ngày tiếp xúc, đánh giá và chuẩn bị chiến thuật cùng các học trò mới trước màn so tài với Liverpool.

Hôm 12/11, Athletic cho biết MU đã đạt thỏa thuận cá nhân với Pochettino, đồng thời thống nhất những điều khoản cơ bản với Liên đoàn bóng đá Mỹ để giải phóng hợp đồng còn thời hạn bốn năm của chiến lược gia này. Mức phí phá vỡ hợp đồng được cho là 7,4 triệu bảng. Pochettino cũng dự kiến đưa một số cộng sự thân thiết trong ban huấn luyện đến Old Trafford.

Trước trận gặp Haiti, Pochettino có thành tích 21 chiến thắng sau 35 trận dẫn dắt tuyển Mỹ. HLV người Argentina từng đưa đội tuyển này vào vòng 16 đội World Cup năm nay, trước khi dừng bước sau thất bại trước Bỉ.

Trở lại Premier League, Pochettino được đánh giá cao khi có kinh nghiệm dẫn dắt Southampton, Tottenham và Chelsea. Ông cũng từng làm việc tại Paris Saint-Germain, nơi sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt tại MU được dự báo khó khăn. Đội vừa sa thải Michael Carrick sau chuỗi thành tích chỉ có một chiến thắng trong 11 trận trên mọi đấu trường và đang đứng trong nhóm xuống hạng Premier League.

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