Nhận định trận đấu Hà Lan vs Hy Lạp, 2h45 ngày 14.11: Đại chiến đỉnh bảng

Phong độ Hà Lan vs Hy Lạp

Không phải đối thủ quen thuộc Đức, Hy Lạp mới đang cùng Hà Lan so kè vị trí nhất bảng A2. Trước lượt trận áp chót, đôi bên cùng có 8 điểm và hiệu số bàn thắng +2 nhưng Hà Lan xếp trên nhờ sở hữu nhiều pha lập công hơn (7 so với 5).

Màn tỉ thí tại Johan Cruyff Arena vì vậy hứa hẹn hấp dẫn và khó lường. Tập thể giành chiến thắng sẽ đứng trước cơ hội không nhỏ ghi tên mình vào vòng 8 đội. Trong khi kẻ bại trận nhiều khả năng bị Đức bắt kịp về mặt điểm số và tự đẩy bản thân vào tình thế nguy nan hơn.

Nhưng nếu xét về tình thế hiện tại, Hà Lan sẽ chịu nhiều sức ép phải thắng hơn. Bởi đơn giản, "Lốc da cam" còn có chuyến làm khách rất khó khăn tại Berlin ở lượt trận cuối. Muốn chiếm thế thượng phong trước Đức và chỉ cần kết quả hòa ở sân Olympic để giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Xavi Hernandez không được phép bại trận.

Trong trường hợp bất phân thắng bại ở cuộc đón tiếp Hy Lạp, Virgil van Dijk và các đồng đội sẽ tạo ra cách biệt tối thiểu 1 điểm đến vị trí xếp dưới. Khi ấy, chuyến viếng thăm nước Đức sau đây ít ngày cũng vì thế được giảm tải đáng kể áp lực.

Về phần mình, Hy Lạp lại đang khá thoải mái tinh thần. Nhờ thành tích đối đầu tốt hơn Đức, đoàn quân dưới trướng HLV Ivan Jovanovic sẽ chắc chắn vào tứ kết nếu hạ gục chủ nhà Hà Lan. Song có lẽ, mục tiêu thiết thực hơn với đội khách là1 trận hòa tại Amsterdam.

Ngay cả trường hợp bại trận, Hy Lạp vẫn nắm trong tay nhiều cơ hội đi tiếp do chỉ phải đón tiếp một Serbia đang rệu rã cả về tinh thần lẫn phong độ. Chỉ cần 3 điểm trọn vẹn trước các vị khách gần như chắc suất bét bảng, Tzolis cùng các đồng đội sẽ bước tiếp mà không cần quan tâm đến màn đại chiến cùng giờ giữa Hà Lan và Đức.

Khả năng cân bằng giữa tấn công và phòng ngự đang được Hy Lạp thực hiện rất tốt. Tất nhiên, điểm tựa quan trọng nhất vẫn nằm ở khía cạnh phòng ngự. Nhưng trên tuyến đầu, những Tizolis, Douvikas, Masouras, Ioannidis cũng cho thấy kỹ năng tận dụng và chớp thời cơ ấn tượng.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía đội bóng áo cam. Trong 5 lần đụng độ gần nhất, Hà Lan thắng 3, hòa 1 và thua 1. Với lợi thế sân nhà và lực lượng gồm nhiều nhân tố nổi bật hơn, đoàn quân dưới trướng Xavi được kỳ vọng sẽ đút túi 3 điểm trọn vẹn, dù không dễ dàng.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Hy Lạp

Hà Lan: Thiếu vắng một số trụ cột như Ryan Gravenberch, Kenneth Taylor, Brian Brobbey và Van Dijk.

Hy Lạp: Christos Zafeiris và Manolis Saliakas phải ngồi ngoài vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Hy Lạp

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, J. Timber, Van Hecke, Van de Ven; Q. Timber, De Jong, Veerman; Summerville, Malen, Gakpo

Hy Lạp: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Masouras, Kourbelis, Androutsos, Tzolis; Ionannidis, Pavlidis

Dự đoán: 2-1