Cầu thủ gốc Việt sắp đổi đời

Theo Bild, Leverkusen đã gửi đề nghị chính thức bằng văn bản cho Maza sau nhiều vòng đàm phán. Hai bên tiến gần đến thỏa thuận và có thể ký hợp đồng trước Giáng sinh, sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Hợp đồng hiện tại của Maza còn hiệu lực đến năm 2030. Leverkusen muốn gia hạn thêm một năm, nâng lương của tiền vệ 20 tuổi từ 2,5 triệu lên khoảng 4 triệu euro mỗi năm, kèm khoản thưởng ký hợp đồng 4 triệu euro.

Đội bóng Đức dự kiến bỏ ngỏ mức giá bán Maza bằng cách giữ hợp đồng mới không có điều khoản giải phóng, qua đó giữ quyền chủ động khi đàm phán với các CLB muốn chiêu mộ anh.

Leverkusen chi 12 triệu euro để đưa Maza về từ Hertha Berlin năm 2025. Dưới thời HLV Carles Martinez, anh dần có vai trò quan trọng ở tuyến giữa, ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo sau 14 trận mùa này. Phong độ ấy giúp Maza thu hút sự quan tâm của nhiều CLB lớn. Lionel Messi cũng xếp anh thứ ba trong lá phiếu bầu Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới.

Maza sinh ra và lớn lên tại Đức, có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Anh từng khoác áo các đội tuyển trẻ Đức trước khi chọn thi đấu cho tuyển Algeria vào tháng 10/2024.