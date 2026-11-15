Nữ võ sĩ Quân khu 7 giành Huy chương Vàng tại Đại hội thể thao toàn quốc

Đó là ba nữ võ sĩ: Võ Nguyễn Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Hải Yến và Bùi Thị Ngọc Hân.

Trên thảm đấu tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, ba nữ võ sĩ thể hiện phong thái tự tin, bản lĩnh và sự tập trung cao độ. Từng động tác quyền được thực hiện mạnh mẽ, dứt khoát, liên hoàn; các thế tấn, bộ pháp, thủ pháp và thân pháp kết hợp hài hòa, vừa uyển chuyển vừa thể hiện rõ sức mạnh đặc trưng của bài quyền.

Đặc biệt, sự đồng đều trong từng nhịp chuyển thế, động tác ra đòn và di chuyển cho thấy sự phối hợp ăn ý, tinh thần đồng đội cùng quá trình tập luyện công phu của các vận động viên. Trước đối thủ mạnh là đội tuyển TP Cần Thơ, các nữ võ sĩ vẫn giữ vững tâm lý, phát huy tốt kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu, hoàn thành xuất sắc bài quyền.

Các nữ võ sĩ (đứng hàng thứ hai, thứ tự từ trái sang phải) Bùi Thị Ngọc Hân, Nguyễn Thị Hải Yến, Võ Nguyễn Diễm Quỳnh nhận Huy chương Vàng nội dung quyền đồng đội nữ.

Võ sĩ Bùi Thị Ngọc Hân chia sẻ: “Đối đầu với đội tuyển TP Cần Thơ, một đối thủ mạnh, chúng tôi xác định phải giữ vững tâm lý, gạt bỏ áp lực để tập trung cao độ cho phần thi. Mỗi thành viên đều tự nhắc bản thân phải phát huy tinh thần kỷ luật, bản lĩnh và ý chí quyết tâm của người chiến sĩ; thực hiện chính xác, trọn vẹn từng động tác, từng đường quyền”.

Thứ tự từ trái sang phải: Nữ võ sĩ Võ Nguyễn Diễm Quỳnh, Nguyễn Thị Hải Yến, Bùi Thị Ngọc Hân.

Cùng chung niềm vui chiến thắng, nữ võ sĩ Võ Nguyễn Diễm Quỳnh cho biết: “Chúng tôi rất vui và tự hào khi giành Huy chương Vàng tại Đại hội. Đây là thành quả của những ngày tháng tập luyện vất vả, sự nỗ lực của từng thành viên cùng sự quan tâm, động viên của chỉ huy và huấn luyện viên. Khi bước vào thi đấu, cả đội luôn động viên nhau giữ bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt nhất những gì đã chuẩn bị”.

Để đạt thành tích cao, các vận động viên đã trải qua quá trình chuẩn bị nghiêm túc, duy trì cường độ tập luyện cao, tập trung hoàn thiện kỹ thuật, thể lực và khả năng phối hợp. Từng động tác, nhịp chuyển thế được rèn luyện kỹ lưỡng, bảo đảm sự chính xác, thống nhất, đẹp và tính liên hoàn của bài quyền.

Tấm Huy chương Vàng đã mang lại niềm tự hào cho thể thao Quân khu 7, đồng thời khẳng định chất lượng huấn luyện, đào tạo vận động viên của Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II. Đây cũng là động lực để các vận động viên tiếp tục phát huy bản lĩnh, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao, góp phần vào thành công chung của đoàn thể thao Quân đội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.