Phú Quốc đón 2.600 người dự chuỗi sự kiện ba môn phối hợp

Ba ngày thi đấu thể thao sức bền ở Phú Quốc thu hút 2.600 người

Số người tham gia tăng 20% so với năm 2025, tính trên cả bốn hoạt động diễn ra từ ngày 13 đến 15/11 tại Phú Quốc. Riêng ở cuộc đua IRONMAN 70.3, vận động viên quốc tế chiếm gần một nửa số người tranh tài, theo ban tổ chức.

Sau cơn mưa lớn sáng 15/11, các vận động viên bước vào cuộc đua chính với 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ. Simon Carey (Australia) về nhất bảng nam sau 4 giờ 7 phút 1 giây, nhanh hơn Andrey Sharipov (Uzbekistan) 11 phút 11 giây. Alex Thio (Singapore) đứng thứ ba với 4 giờ 21 phút 9 giây.

Cuộc đua ở bảng nữ sít sao hơn. Andrea Memminger (Đức) về nhất với 5 giờ 17 phút 17 giây, hơn Hoàng Thị Lành 4 phút 6 giây. Vận động viên Việt Nam hoàn thành cuộc đua trong 5 giờ 21 phút 23 giây, nhanh hơn người về thứ ba Serena Yang (Malaysia) 3 phút 55 giây. Lành cho biết cô dành 5 tháng chuẩn bị và chú trọng giữ sức ở chặng đạp xe trước khi bước vào phần chạy bán marathon.

Mark Allen, người từng sáu lần vô địch IRONMAN thế giới, đảm nhận chặng bơi tiếp sức ở Sunrise Sprint ngày 14/11 và IRONMAN 70.3 một ngày sau. Ở cuộc đua chính, Doãn Hồng Song lần đầu thử sức ở cự ly 70.3. Ba vận động viên khiếm thị Phạm Trung Thu, Tạ Đình Hán và Vũ Tiến Mạnh lần đầu thi đấu cùng nhau trong đội tiếp sức Beyond Sight sau bốn năm chuẩn bị.

Bên cạnh cuộc đua chính, Sunrise Sprint và IRONKIDS mỗi nội dung thu hút hơn 300 vận động viên. So với năm 2025, số người dự Sunrise Sprint tăng hơn 60%, còn số vận động viên nhí ở IRONKIDS tăng gần 50%. Giải chạy cộng đồng là hoạt động còn lại trong chương trình ba ngày.