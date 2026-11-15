Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026: Gần 100 vận động viên tranh 14 bộ huy chương khiêu vũ thể thao

Vận động viên khiêu vũ thể thao tranh tài 14 bộ huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Như Huy

Diễn ra trong hai ngày 16 và 17-11 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm (Khu vực 2, TP Hồ Chí Minh), môn Khiêu vũ thể thao là một trong những nội dung thi đấu giàu tính nghệ thuật tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Không chỉ đòi hỏi nền tảng thể lực, kỹ thuật và sự phối hợp ăn ý giữa các vận động viên, môn thể thao này còn là cuộc so tài về khả năng cảm thụ âm nhạc, nhịp điệu và phong cách biểu diễn.

Theo Điều lệ của Ban Tổ chức, các vận động viên từ 13 tuổi trở lên (sinh năm 2013 trở về trước) được tham gia tranh tài. Công tác tổ chức và điều hành giải áp dụng Luật thi đấu của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF), cùng những quy định cụ thể về trang phục, quần áo và giày thi đấu, bảo đảm tính chuyên nghiệp, chuẩn mực chuyên môn.

Điểm nhấn của giải là hệ thống 14 nội dung tranh huy chương, chia đều cho hai thể loại Latin và Standard. Ở thể loại Latin, các vận động viên thi đấu nội dung 5 điệu gồm Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pasodoble và Jive; 5 nội dung đơn điệu cùng nội dung Latin đơn nữ với yêu cầu thể hiện đầy đủ 5 điệu.

Trong khi đó, thể loại Standard gồm 5 điệu Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot và Quickstep, bên cạnh 5 nội dung thi đấu từng điệu riêng lẻ và nội dung Standard đơn nữ. Nếu Latin nổi bật bởi tiết tấu sôi động, những bước nhảy mạnh mẽ, giàu năng lượng thì Standard đòi hỏi sự mềm mại, thanh lịch và khả năng phối hợp nhịp nhàng.

Với sự góp mặt của gần 100 vận động viên, cuộc cạnh tranh huy chương được dự báo diễn ra quyết liệt. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai là những địa phương có phong trào phát triển, lực lượng vận động viên chất lượng, hứa hẹn tạo nên những màn so tài đáng chú ý.

Đáng chú ý, trong bối cảnh cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội đang diễn ra quyết liệt, môn Khiêu vũ thể thao cũng được kỳ vọng sẽ tác động đến thành tích của các đoàn. Tính đến tối 14-11, Hà Nội tạm dẫn đầu với 18 Huy chương vàng, trong khi TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 12 Huy chương vàng. Với lợi thế sân nhà và lực lượng được chuẩn bị, đoàn TP Hồ Chí Minh có cơ hội cải thiện thành tích ở môn thi đấu này.

Không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, Khiêu vũ thể thao tại Đại hội còn là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, trình độ chuyên môn và khả năng phát triển lực lượng của các địa phương. Qua những màn tranh tài, giới chuyên môn có thêm cơ sở nhận diện các gương mặt triển vọng, tuyển chọn nhân tố bổ sung cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu khu vực và quốc tế trong thời gian tới.