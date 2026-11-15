Minamino và pha đoạt bóng khiến Brazil trả giá

Takumi Minamino vào thay Daichi Kamada ở phút 72, đánh dấu trận đầu tiên cho tuyển Nhật Bản sau gần một năm.

Phút bù giờ tại Singapore hôm 14/11, Minamino áp sát Joao Gomes ngay trên phần sân Brazil. Anh đeo bám đến khi bóng bật ra và Kaishu Sano lập tức lao lên. Vài nhịp sau, Tatsuhiro Sakamoto sút tung lưới Pedro Morisco. Sakamoto ghi bàn ngay trận đầu trở lại đội tuyển sau hơn 5 năm.

Với Minamino, người vừa trải qua gần một năm xa đội tuyển, pha tranh chấp ấy gợi lại cách anh từng giúp Nhật Bản đánh bại chính Brazil ở Tokyo.

Brazil hai lần mất bóng, Nhật Bản hai lần tận dụng

Tháng 10/2025, Nhật Bản bị Brazil dẫn 0-2 sau hiệp một. Đầu hiệp hai, Minamino cùng Ritsu Doan, Daichi Kamada và Ayase Ueda dồn lên gây sức ép. Hàng thủ Brazil mất bóng, Minamino chớp cơ hội sút rút ngắn tỷ số ở phút 52. Keito Nakamura gỡ hòa sau đó 10 phút, rồi Ueda đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 71. Phải tới lần gặp thứ 14, Nhật Bản mới thắng được Brazil.

Tại Singapore ngày 14/11, thế trận diễn ra theo chiều ngược lại. Takefusa Kubo và Nakamura đưa Nhật Bản dẫn 2-0 chỉ sau 19 phút, rồi Vinicius Junior rút ngắn tỷ số. Minamino vào thay Kamada ở phút 72, đúng lúc Nhật Bản cần giữ lợi thế mong manh ấy.

Ba phút sau, Vinicius ghi bàn thứ hai. Hẳn nhiều người Nhật nhớ đến trận thua ở vòng 32 đội World Cup 2026, khi đội nhà cũng dẫn trước rồi để Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Brazil trong thời gian bù giờ.

Lần này, Nhật Bản vẫn tìm bàn thắng khi trận đấu đã sang phút 90+1. Ngay khi Minamino tranh được bóng với Gomes, Kaishu Sano dẫn bóng sang trái rồi căng ngược vào trong. Cú sút của Kodai Sano bị chặn và Sakamoto có mặt để đá bồi.

Phía Brazil cho rằng Minamino phạm lỗi với Gomes. Trọng tài Jansen Foo vẫn công nhận bàn thắng, sau đó rút thẻ đỏ với HLV Carlo Ancelotti và Raphinha vì phản ứng.

Pha đoạt bóng của Minamino mở đường cho bàn thắng của Nhật Bản ở phút 90+1.

Trước trận, HLV Hajime Moriyasu nói ông muốn Nhật Bản đẩy hàng thủ lên cao và chủ động tranh bóng nhiều hơn. Ông chuyển từ sơ đồ 3-4-2-1 ở World Cup sang 4-2-3-1 tại Singapore.

Đến lúc bàn thắng quyết định xuất hiện, Kubo, Doan, Nakamura và Kamada đều đã rời sân. Minamino, Kaishu Sano, Kodai Sano và Sakamoto đều vào sân từ ghế dự bị. Sau khi thay gần hết những người làm nên lợi thế đầu trận, Moriyasu vẫn có một đội hình đủ sức tranh bóng bên phần sân Brazil và đưa bóng vào vùng cấm chỉ sau vài nhịp.

Minamino trở lại để giành chỗ

Tháng 12/2025, Minamino đứt dây chằng chéo trước đầu gối trái. Anh lỡ World Cup 2026 nhưng vẫn đi cùng đội để hỗ trợ các đồng đội.

Tại Houston, Minamino chứng kiến Nhật Bản dẫn Brazil 1-0 sau hiệp một rồi bị loại. Anh phải chờ đến ngày 15/10 mới chơi trận chính thức đầu tiên cho Monaco sau chấn thương. Gần một tháng sau, anh gặp lại Brazil với tư cách cầu thủ.

Trong buổi tập ở Singapore, Minamino nói với Soccer Digest rằng muốn trở lại với tâm thế như lần đầu được gọi lên tuyển. Ở tuổi 31, anh vẫn muốn giành suất đá chính. Còn Moriyasu, ngay từ lúc công bố danh sách, đã nói Minamino có thể giúp đội dù chỉ chơi ít phút.

Trận gặp Brazil cho thấy ông có thể dùng cầu thủ Monaco thế nào. Khi Kubo và Kamada đã rời sân, Minamino vẫn đủ sức áp sát một tiền vệ vừa vào thay người như Gomes ở phút bù giờ.

Minamino từng ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mở đầu cuộc lội ngược dòng trước Brazil tại Tokyo vào tháng 10/2025.

Nhìn lại trận thua ở World Cup, Minamino cho rằng Nhật Bản đã tiến đến mức thắng Brazil chẳng còn là chuyện “100 trận mới có một lần”. Hai trận giao hữu cùng thắng 3-2 cho thấy Nhật Bản có cách gây khó cho đối thủ này.

Trên đất Tokyo, họ dồn lên vì đang thua hai bàn. Ở Singapore, họ vẫn tranh bóng bên phần sân Brazil sau khi bị san bằng cách biệt hai bàn. Trong cả hai trận, Minamino đều có mặt đúng lúc Brazil để lộ cơ hội.

Một pha đoạt bóng chưa đủ để Minamino lấy lại suất đá chính. Nhưng sau gần một năm vắng mặt, anh đã cho Moriyasu thấy mình vẫn làm được công việc từng giúp Nhật Bản thắng Brazil.

Ở Tokyo, Minamino sút ngay khi bóng bật ra từ pha áp sát của đồng đội. Tại Singapore, anh giành quả bóng để đồng đội làm phần còn lại.