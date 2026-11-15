Ném bóng, thủ môn có màn phản lưới nhà 'kỳ lạ'

Ezequiel Bacher là tâm điểm của một tình huống kỳ lạ làm gián đoạn trận đấu giữa Comunicaciones và Arsenal Sarandi ở vòng play-off Primera B.

Thủ môn của đội Agronomía cố gắng bắt đầu lại trận đấu từ khu vực của mình, nhưng bóng lại đi vào lưới nhà, giúp đội Arsenal Sarandi sớm dẫn trước.

Sự việc xảy ra chỉ 3 phút sau khi trận đấu bắt đầu tại sân vận động Alfredo Ramos và nó không xuất phát từ một pha tấn công của đối phương hay một tình huống bị gây áp lực. Bacher đang kiểm soát bóng và có đủ thời gian để quyết định. Điều tưởng chừng như một pha phá bóng bình thường đã biến thành một bàn phản lưới nhà chỉ trong vài giây, khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

Quả bóng đi vào lưới khiến thủ môn ngỡ ngàng. Ảnh cắt từ clip.

Thủ môn bắt bóng bình thường trong khu vực phạt đền và chuẩn bị phá bóng bằng tay. Ý định của anh là tìm một đồng đội để tạo thêm sức sống cho trận đấu, nhưng pha phá bóng không diễn ra như kế hoạch. Bóng đi qua vạch vôi và Arsenal Sarandi mở tỷ số một cách bất ngờ.

Comunicaciones đã để thủng lưới một bàn thắng sớm trong trận đấu quan trọng ở giải Primera B. Sau sai lầm của Bacher trong pha phát bóng lên, trận đấu kết thúc với tỷ số 3-2 nghiêng về đội bóng Arsenal Sarandi.

Đây không phải lần đầu Comunicaciones chịu một bàn thua theo cách tương tự. CLB từng trải qua tình huống gần như giống hệt cách đây 11 năm, cũng ở giải hạng Ba Argentina.

Trong trận đấu đó, thủ môn Rodrigo Cervetti đã cố gắng chuyền bóng từ khu vực của mình cho đồng đội nhưng lại vô tình đưa bóng vào lưới nhà trong trận gặp Atlanta. Tình huống đó mở màn cho thất bại nặng nề 0-5 của Comunicaciones.