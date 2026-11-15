Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar gặp mặt, động viên đội tuyển U17 Việt Nam trước thềm World Cup 2026

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar.

Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Qatar bày tỏ vui mừng được đón tiếp đội tuyển, đồng thời gửi lời chúc mừng tới Ban huấn luyện và các cầu thủ đã giành quyền góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup, đánh dấu cột mốc đáng tự hào của bóng đá trẻ nước nhà.

Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp trao quà lưu niệm cho Đội tuyển U17 Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, thành quả này là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, sự dẫn dắt tận tâm của Ban huấn luyện cùng tinh thần đoàn kết và nỗ lực không ngừng của các cầu thủ.

Đại sứ mong muốn toàn đội tiếp tục phát huy bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần thể thao cao thượng, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Đồng thời, Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn quan tâm, theo dõi và cổ vũ hành trình của đội tuyển tại giải đấu.

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland trao tặng áo đấu của Đội tuyển cho Đại sứ quán Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của buổi giao lưu là món quà đặc biệt Đại sứ quán dành tặng các cầu thủ: Chiếc đèn Arab mang dấu ấn văn hóa của vùng đất Trung Đông. Món quà được gửi gắm cùng thông điệp: “Chiếc đèn may mắn từ vùng đất Arab - thắp sáng những giấc mơ và khát vọng vươn tới đỉnh cao”.

Hình ảnh chiếc đèn tượng trưng cho những ước mơ lớn, niềm tin và khát vọng chinh phục. Mỗi cầu thủ đều mang trong mình những hoài bão riêng, và World Cup là cơ hội để các em thử thách bản thân, từng bước hiện thực hóa những giấc mơ ấy.

Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland phát biểu tại cuộc gặp.

Thông qua món quà, Đại sứ quán mong muốn gửi tới đội tuyển lời chúc may mắn, đồng thời khích lệ các cầu thủ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, tinh thần chiến đấu và niềm tin vào bản thân.

Chiếc đèn cũng sẽ là một kỷ vật mang dấu ấn văn hóa địa phương, lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của đội tuyển trong hành trình tại Qatar. Thay mặt Đội tuyển U17 Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng Cristiano Roland đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên Đội tuyển.

Đại sứ quán giao lưu cùng các cầu thủ Đội tuyển U17 Việt Nam.

FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến ngày 13/12/2026, với sự tham dự của 48 đội tuyển. Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali.

Buổi gặp mặt thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar đối với đội tuyển thể thao quốc gia khi tham gia thi đấu tại nước ngoài, đồng thời góp phần động viên các cầu thủ trẻ trước hành trình mang theo niềm tự hào và khát vọng của bóng đá Việt Nam đến với đấu trường thế giới.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar)