Zverev ra quân thuận lợi tại ATP Finals 2026

Tối 15/11, Alexander Zverev bước vào trận ra quân ATP Finals 2026 gặp Rafael Jodar tại bảng John McEnroe trên sân cứng trong nhà ở Turin, Italia.

Được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và đẳng cấp, tay vợt người Đức nhanh chóng thể hiện bản lĩnh trước đối thủ trẻ đến từ Tây Ban Nha.

Zverev thắng trận ra quân tại ATP Finals 2026 - Ảnh: ATP Tour

Trong set đầu tiên, Rafael Jodar nỗ lực bám đuổi nhưng Zverev vẫn chứng tỏ sự ổn định ở những thời điểm quan trọng. Hạt giống số một giành chiến thắng 6-4, tạo lợi thế tâm lý trước khi bước sang set hai.

Không chấp nhận thất bại, Jodar tiếp tục chiến đấu quyết tâm, tìm kiếm cơ hội đưa trận đấu vào set quyết định. Tuy nhiên, Zverev vẫn duy trì sự chắc chắn và khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Chung cuộc, Zverev đánh bại Jodar 2-0 (6-4, 6-4), giành chiến thắng đầu tiên tại ATP Finals năm nay.

Đây là khởi đầu thuận lợi cho tay vợt người Đức trong hành trình chinh phục danh hiệu ATP Finals 2026 thứ ba, sau hai lần đăng quang vào các năm 2018 và 2021.

Trong khi đó, thất bại khiến Jodar gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé bán kết.

Ở bảng John McEnroe, Zverev còn phải cạnh tranh với hai đối thủ đáng gờm là Ben Shelton và Arthur Fils.