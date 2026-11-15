Lại Lý Huynh giành HCB cờ nhanh thế giới 2026

Ngày 15.11, Lại Lý Huynh bước vào những trận đấu quyết định sau khi trở thành kỳ thủ Việt Nam duy nhất vượt qua vòng loại. Tại tứ kết, danh thủ sinh năm 1990 gây ấn tượng khi đánh bại Lưu Bách Hoành, nhà vô địch châu Á năm 2024. Đáng chú ý, anh chủ động phế Mã để triển khai thế công và giành chiến thắng thuyết phục.

Lại Lý Huynh thua đáng tiếc trong trận chung kết. Ảnh: LĐCTVN

Đến bán kết, Lại Lý Huynh tiếp tục thể hiện bản lĩnh trước Như Nhất Thuần. Chiến thắng này giúp kỳ thủ sinh 36 tuổi giành quyền vào chung kết, nơi anh đối đầu Mạnh Phồn Duệ, kỳ thủ số 1 Trung Quốc.

Hai kỳ thủ bất phân thắng bại sau các ván cờ nhanh và phải phân định chức vô địch bằng loạt cờ chớp với thời gian 5 phút, cộng 3 giây mỗi nước đi.

Trong cuộc đấu cân não, Lại Lý Huynh duy trì thế trận cân bằng phần lớn thời gian, nhưng áp lực thời gian khiến anh dần mất đi sự chính xác và chấp nhận thất bại. Chung cuộc, Mạnh Phồn Duệ giành HCV, còn đại diện Việt Nam nhận HCB.

Dù chưa thể bảo vệ vị thế ở ngôi cao nhất, thành tích á quân vẫn rất đáng ghi nhận, nhất là khi Lại Lý Huynh lần lượt vượt qua hai kỳ thủ Trung Quốc trước khi cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ mạnh nhất.

Đoàn Việt Nam khép lại giải với nhiều thành tích nổi bật, gồm HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn của Phan Huy Hoàng, HCB cờ nhanh của Lại Lý Huynh, HCĐ cờ nhanh nữ của Nguyễn Hoàng Yến và HCĐ cá nhân U12 của Lê Pha.

Các kỳ thủ còn giành 2 HCB đồng đội nam, nữ thế giới cùng nhiều huy chương ở các nội dung đồng đội trẻ.

Sau giải đấu tại Singapore, Lại Lý Huynh sẽ trở về nước, khoác áo đoàn TP.HCM tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.