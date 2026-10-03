Cầu tạm vững lòng dân

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dùng bè vận chuyển đá làm trụ cầu

Cây cầu tạm qua sông tại thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa tuy không quy mô như công trình kiên cố nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc khẩn trương dựng cầu vượt sông không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại, bảo vệ an toàn cho Nhân dân và học sinh trong mùa mưa lũ mà còn lan tỏa ấm áp tình quân dân, thắp sáng niềm tin của người dân vùng cao vào sự chăm lo của Đảng và Nhà nước.

Thấp thỏm qua sông

Nhiều năm qua, sông Bắc Giang chảy qua 4 thôn Bản Mè, Khuổi Mè, Khuổi Chặng và Khuổi Cọ (xã Thiện Hòa) với 289 hộ, 1.319 nhân khẩu trở thành rào cản chia cắt giao thông nhất là vào mùa mưa lũ. Người dân phải tự nối tre, mai làm cầu ghép hoặc đi bè mảng. Năm học 2026 - 2027, toàn khu vực có 109 học sinh hằng ngày qua sông đến trường (11 trẻ mầm non, 49 học sinh tiểu học và 49 học sinh THCS).

Để qua sông, bà con phải ghép những cây mai thành bè, phía trên lát ván gỗ. Trên đoạn sông này có 3 bè đơn và 1 cầu làm từ các bè tre ghép lại. Do thường xuyên hư hỏng sau mùa mưa lũ, hằng năm bà con phải tự đóng góp tiền của, công sức với chi phí khoảng 10 triệu đồng để làm mới và sửa chữa cầu bè bị lũ cuốn trôi.

Bà con đã quen với việc cùng nhau góp công, góp của; cầu hỏng thì sửa, bị lũ cuốn thì làm lại. Tuy nhiên, điều khiến người dân lo nhất vẫn là việc đi lại của trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những lúc có người cần đi khám bệnh khi nước sông dâng cao. Mong muốn lớn nhất của bà con là có một cây cầu kiên cố.

Để giảm nguy cơ mất an toàn, UBND xã Thiện Hòa đã cắm biển cảnh báo tại các vị trí qua sông, trang cấp và vận động hỗ trợ gần 40 áo phao cho các hộ dân; yêu cầu phụ huynh, học sinh mặc áo phao khi qua sông; đồng thời chỉ đạo các trường chủ động phương án dạy học trong những ngày mưa lớn. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Biển cảnh báo có thể nhắc người dân dừng lại khi nước lớn, áo phao giúp giảm rủi ro khi phải qua sông nhưng không thể thay thế một lối đi an toàn.

Chị Dương Thị Thơm, thôn Khuổi Mè (có con đang học lớp 2 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Yên Lỗ) cho biết: Vào mùa mưa, tôi thường phải theo dõi thời tiết, tình hình nước sông để tính việc đưa đón hoặc cho con ở lại trường. Người lớn có thể chủ động hơn trong việc đi lại nhưng trẻ nhỏ qua sông khiến phụ huynh lúc nào cũng lo.

Trước thực trạng đó, ngày 7/9/2026, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa và chỉ đạo không thể để việc sử dụng bè mảng tự chế kéo dài. Trong khi dự án cầu Pác Ma kiên cố thuộc Chương trình REPTIP (Dự án Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu) dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phương án làm cầu tạm lập tức được triển khai nhằm giải quyết ngay nhu cầu giao thông của bà con nơi đây.

Cháu Triệu Kiều Oanh, ở thôn Khuổi Mè cũng háo hức: Năm nay cháu học lớp 8. Hằng ngày cháu phải qua sông đến trường. Lần đầu đi qua cầu tre cháu rất sợ, sau mới quen dần. Những đợt mưa lũ, nước dâng cao khiến cháu phải ở lại trường nhiều ngày không thể về nhà. Thấy các chú bộ đội về làm cầu, cháu và các bạn vui lắm, chỉ mong công trình sớm hoàn thành.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh vận chuyển đá lên bè

Việc của dân không thể chờ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng cầu tạm tại thôn Bản Mè, xã Thiện Hòa, từ cuối tháng 9 đến nay, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã khẩn trương thi công, xây dựng. Cây cầu tạm được thiết kế dạng khung thép, mặt lát gỗ, mố và trụ bằng rọ đá, dài khoảng 45 m, rộng 1,5 m với 11 nhịp, mỗi nhịp dài khoảng 4 m.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh thực hiện gia cố trụ cầu

Thi công giữa lòng sông nước, đường vận chuyển vật liệu xa xôi, bộ đội phải dùng bè đưa từng rọ đá xuống lòng sông để kè trụ. Với quyết tâm cao độ, công trình cơ bản thành hình chỉ sau chưa đầy một tháng chỉ đạo và dự kiến hoàn thiện trước ngày 11/10.

Trung tá Nguyễn Công Thắng, Trợ lý Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh tham gia chỉ huy trực tiếp tại công trường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về làm cầu tạm phục vụ người dân xã Thiện Hòa, Bộ CHQS tỉnh đã khẩn trương khảo sát địa hình, xây dựng phương án thiết kế, cơ động lực lượng và tổ chức thi công. Trong quá trình thi công, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Vật liệu không thể đưa trực tiếp xuống vị trí thi công nên cán bộ, chiến sĩ phải dùng bè vận chuyển đá, xếp rọ dưới lòng sông.

"Nguồn vật liệu tại chỗ không đáp ứng yêu cầu; thép phải vận chuyển từ khu vực các phường trung tâm, đá lấy từ các mỏ ở khu vực các xã Bắc Sơn, Bình Gia. Quãng đường xa, việc vận chuyển khó khăn cũng ảnh hưởng đến tiến độ. Tuy nhiên chúng tôi xác định phấn đấu hoàn thành công trình trước thời hạn nếu điều kiện thời tiết và nguồn cung vật liệu thuận lợi", Trung tá Nguyễn Công Thắng cho biết thêm.

Trụ cầu tạm được làm bằng đá hộc và kết cấu thép

Song song với quyết tâm của lực lượng quân đội, chính quyền cơ sở cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc thi công công trình. Từ việc bố trí chỗ ăn ở chu đáo cho bộ đội, giải phóng mặt bằng, đến việc cử cán bộ sát sao phối hợp vận chuyển vật liệu, hỗ trợ các chiến sĩ vượt qua rào cản thời tiết và địa hình.

Ông Hoàng Đình Hiển, Chủ tịch UBND xã Thiện Hòa cho biết: Chính quyền xã đã tích cực phối hợp với Bộ CHQS tỉnh khảo sát mặt bằng, chuẩn bị nơi ăn nghỉ và hỗ trợ lực lượng thi công.

Bằng quyết tâm cao độ, chỉ sau chưa đầy một tháng từ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay, cây cầu tạm nối hai bờ sông Bắc Giang đã cơ bản thành hình bên cạnh cây cầu tre cũ, dự kiến hoàn thành trước kế hoạch.

Cầu tạm vững chãi đang dần được hoàn thành bên cạnh cầu tre trước đây

Cây cầu tạm chưa thể giải quyết mọi khó khăn ở xã Thiện Hòa nhưng đã kịp thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại thường xuyên của bà con nơi đây trong thời gian chờ cầu Pác Ma kiên cố được đầu tư. Sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng sự nỗ lực của lực lượng vũ trang đã kịp thời giải quyết mong mỏi của bà con.