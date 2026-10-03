Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng làm việc với xã Phú Trung

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi làm việc, Thường trực Đảng ủy xã Phú Trung cho biết, trong 9 tháng qua, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã năm 2026, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, đã thành lập 1 tổ chức đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước (Chi bộ Hợp tác xã cây ăn trái Đồng Tháp). Kết nạp 19 đảng viên, đạt 172,7% so với chỉ tiêu Thành ủy giao năm 2026. Đến nay, Đảng bộ xã có tổng số 360 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ.

Xã đã thực hiện sắp xếp từ 12 thôn, còn 4 thôn; kết thúc hoạt động 12 chi bộ thôn để thành lập 4 chi bộ thôn sau sắp xếp. Đồng thời, kết thúc hoạt động 4 chi bộ trường học để thành lập 3 chi bộ mới.

Công tác dân vận được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Toàn xã hiện có 35 mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện có hiệu quả.

Xã đã triển khai 17 công trình, dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư 36,824 tỷ đồng, giải ngân đạt 70,02% chỉ tiêu thành phố giao. Trong 9 tháng của năm, xã đã hoàn thành 100% việc giải ngân vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 với số tiền 500 triệu đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Trung Phạm Kim Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Đảng ủy xã Phú Trung đã xác định 6 nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện; phê duyệt 43 công trình, phần việc và nhiệm vụ của 21 cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký triển khai thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2026, xã Phú Trung tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung xã Phú Trung đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã, thương mại, dịch vụ.

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết 57-NQ/TW và Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn; 100 ngày lan tỏa mô hình “Bình dân học vụ số” trong toàn hệ thống chính trị...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng ghi nhận những nỗ lực và kết quả Đảng bộ, chính quyền xã Phú Trung đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị lãnh đạo xã tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu; tăng cường sâu sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ đề ra được triển khai thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.