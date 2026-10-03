Hà Nội: Những ngày nước rút trên quốc lộ 21B qua Thanh Oai

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B đoạn từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài cũ có tổng mức đầu tư khoảng 345,5 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2021-2026, do UBND xã Thanh Oai làm chủ đầu tư.

Giải phóng mặt bằng từng là điểm nghẽn lớn khiến một số đoạn tuyến chưa thể thi công đồng bộ. Chính quyền địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại và rà soát hồ sơ để tháo gỡ vướng mắc.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã đồng thuận, chủ động tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án tiếp tục thi công.

Mặt bằng được khơi thông, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại.

Nhà thầu tập trung thi công hệ thống hạ tầng ngầm, nền đường và các hạng mục kỹ thuật, tranh thủ thời gian để bù tiến độ chậm trước đó.

Tại khu vực cầu Thạch Bích và đoạn từ cầu Thạch Bích đến nút giao tỉnh lộ 427 qua xã Bình Minh, nhiều mũi thi công được triển khai khẩn trương. Máy móc, thiết bị san gạt, lu lèn hoạt động liên tục, tạo nhịp thi công sôi động trên công trường.

Ông Dư Mạnh Hà, đại diện Ban QLDA đầu tư hạ tầng xã Thanh Oai, cho biết dự án hiện đạt khoảng 95%, dự kiến thông xe kỹ thuật vào ngày 31/10. Các hạng mục phụ trợ như cây xanh, vỉa hè, chiếu sáng sẽ được hoàn thiện trong tháng 11.

Cùng với nền, mặt đường, dự án đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm khai thác đồng bộ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai (xã Thanh Oai, Hà Nội) cho biết, người dân mong chờ tuyến đường được mở rộng, qua đó cải thiện điều kiện đi lại, nhất là vào giờ cao điểm, hạn chế ùn ứ, xung đột giao thông và tạo thuận lợi cho việc lưu thông.

Việc mở rộng quốc lộ 21B được kỳ vọng nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực trên tuyến hiện hữu, đồng thời cải thiện kết nối giữa các khu dân cư, đô thị và các trục giao thông lớn phía Nam Hà Nội.