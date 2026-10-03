Danh sách 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên đầu tư theo phương thức PPP

Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội thuộc nhóm ưu tiên đầu tư theo phương thức PPP. Ảnh minh họa Báo điện tử Chính phủ

Danh mục tập trung vào các tuyến cao tốc hiện hữu cần mở rộng, hoàn chỉnh; các tuyến nằm trên hành lang vận tải chính, có vai trò kết nối liên vùng, vùng kinh tế trọng điểm, trung tâm kinh tế, cảng biển, khu kinh tế; đồng thời có điều kiện triển khai thuận lợi và khả năng thu hút nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước.

Nhóm ưu tiên 1 có 15 dự án, gồm: Dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội quy mô 6 làn cao tốc và đường song hành, đi qua 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội; Bắc Ninh; Thái Nguyên và Phú Thọ.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Đức Hòa - Mỹ An đi qua địa bàn 2 tỉnh: Tây Ninh, Đồng Tháp với tổng chiều dài 74km, quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), tổng mức đầu tư hơn 29.300 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mai Sơn - Cam Lộ từ 4 làn xe lên 6 làn xe hoàn chỉnh. Tổng chiều dài 415km, tổng mức đầu tư gần 72.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi - Dầu Giây từ 4 làn xe lên 6 làn xe. Tổng chiều dài 551km, tổng mức đầu tư hơn 78.200 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết - Yên Bài, quy mô đầu tư 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe). Tổng chiều dài 49km, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, đoạn Hà Tiên - Rạch Giá quy mô 4 làn xe. Tổng chiều dài 87km, tổng mức đầu tư gần 56.000 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Tuyên Quang - Phú Thọ từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tổng chiều dài 40km, tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo quy mô 4 làn xe, dài 56km. Tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 149km, tổng mức đầu tư 23.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 105km. Tổng mức đầu tư 18.900 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương đoạn Nha Trang - Đà Lạt quy mô 4 làn xe, dài 81km. Tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bù Đăng đoạn Phan Thiết - Bảo Lộc quy mô 4 làn xe, dài 75km. Tổng mức đầu tư 26.000 tỷ đồng.

Dự án mở rộng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh từ 4 làn xe lên 8 làn xe, dài 76km. Tổng mức đầu tư 38.000 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 làn xe lên 6 làn xe, dài 23km. Tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ quy mô 4 làn xe, dài 77km. Tổng mức đầu tư hơn 41.400 tỷ đồng.

Nhóm ưu tiên 2 có14 dự án, gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Pleiku quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 106km. Tổng mức đầu tư 16.200 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Chơn Thành - Đức Hòa từ 2 làn xe lên 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 84km. Tổng mức đầu tư 16.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Vũng Áng - Cha Lo quy mô 4 làn xe, dài 65km. Tổng mức đầu tư 27.600 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn An Hữu - Trà Vinh quy mô 4 làn xe, dài 90km. Tổng mức đầu tư 31.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây nhánh Việt Trì - Hòa Bình quy mô 4 làn xe, dài 44km. Tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng cao tốc Nội Bài - Hạ Long đoạn Nội Bài - Bắc Ninh từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 6 làn xe, dài 30km. Tổng mức đầu tư gần 3.600 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Phủ Lý - Nam Định từ đường cấp II, 4 làn xe lên cao tốc 4 làn xe, dài 25km. Tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng.

Dự án cao tốc vành đai trung du phía Bắc đoạn Lạng Sơn - Thái Nguyên quy mô 4 làn xe, dài 110km. Tổng mức đầu tư 29.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo đoạn Hà Tĩnh - Đường Hồ Chí Minh quy mô 4 làn xe (quy hoạch 6 làn xe), dài 34km. Tổng mức đầu tư 10.200 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn Dinh Bà - Cao Lãnh quy mô 4 làn xe, dài 68km. Tổng mức đầu tư gần 29.900 tỷ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh đoạn An Hữu - Cao Lãnh từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh, dài 27km. Tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Long quy mô 4 làn xe, dài 64km. Tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau đoạn Cần Thơ - Cà Mau quy mô 4 làn xe, dài 133km. Tổng mức đầu tư 70.000 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk đoạn Phú Yên - Buôn Hồ (nhóm 2) quy mô 4 làn xe, dài 125km. Tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng.