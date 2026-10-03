Mỗi đảng viên là đồng bào có đạo là một hạt nhân đoàn kết

Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Khang; lãnh đạo phường và đảng viên là đồng bào có đạo.

Các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Các đại biểu dự buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Tại buổi họp mặt, Thường trực Đảng ủy phường Hố Nai cho biết, phường Hố Nai hiện có 79.429 người; trong đó đồng bào theo đạo Công giáo chiếm trên 85% dân số toàn phường.

Đối với Đảng bộ phường Hố Nai có 36 tổ chức đảng trực thuộc, với 1.099 đảng viên, trong đó 281 đảng viên là đồng bào có đạo (chiếm tỷ lệ 25,56%).

Đảng ủy phường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận và công tác tôn giáo; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và uy tín trong Nhân dân.

Các đảng viên dự buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Đảng viên là đồng bào có đạo trên địa bàn phường đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác chính trị, tư tưởng; tích cực học tập, quán triệt và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến chức sắc, chức việc, tín đồ và Nhân dân.

Các đảng viên dự buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Đảng viên là đồng bào có đạo phát huy tốt vai trò cầu nối trong công tác tuyên truyền, vận động, chủ động giải thích, định hướng những vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo; vận động chức sắc, chức việc và tín đồ thực hiện tốt phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ quốc với các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo.

Nhiều đảng viên là đồng bào có đạo đã nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tốt được phân công giữ trọng trách lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban chuyên môn của phường.

Các đảng viên dự họp mặt cũng đã nghe Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Khang thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo và hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.

Các đảng viên trao đổi tại buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Trao đổi tại buổi họp mặt, một số đảng viên đề xuất, cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đảng viên là đồng bào có đạo được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời thường xuyên tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo để kịp thời giải quyết những phát sinh từ cơ sở. Quan tâm xây dựng thiết chế văn hóa, sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư.

Đồng thời quan tâm phát triển đảng viên trong các khu công nghiệp, trong doanh nghiệp; chăm lo đời sống người lao động, công nhân ở các khu vực nhà trọ.

Các đảng viên trao đổi tại buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Đề nghị cấp thành phố thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu phổ biến kịp thời về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực của thành phố để đảng viên nắm bắt thông tin chính xác, có cơ sở tuyên truyền, giải thích cho quần chúng nhân dân hiểu đúng các vấn đề, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Dương Minh Dũng cho rằng: Đảng ủy phường Hố Nai đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức họp mặt đảng viên là đồng bào có đạo. Với địa bàn hơn 85% dân số là đồng bào có đạo, việc tổ chức họp mặt như hôm nay có ý nghĩa trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng đến các đảng viên là người có đạo; lắng nghe, thảo luận các giải pháp để phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên là đồng bào có đạo, cùng xây dựng phường ngày càng phát triển vững mạnh.

Đồng chí đề nghị: Đảng ủy phường ghi nhận, xem xét giải quyết hiệu quả những kiến nghị của đảng viên tại buổi họp mặt theo đúng thẩm quyền. Duy trì các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến đảng viên; động viên, khích lệ toàn thể nhân dân chung sức xây dựng địa phương đoàn kết, nghĩa tình, văn minh và phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hố Nai Nguyễn Quốc Vũ phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận buổi họp mặt. Ảnh: Phương Hằng

Đồng chí đề nghị: Các đảng viên là đồng bào có đạo tiếp tục giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của người đảng viên; thực sự gương mẫu trong gia đình, nơi làm việc, nơi cư trú và trong cộng đồng tôn giáo.

Mỗi đảng viên là đồng bào có đạo tiếp tục là một hạt nhân đoàn kết, một cầu nối tin cậy và một tấm gương tích cực trong cộng đồng; bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, an toàn, văn minh; củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân và xây dựng Đảng bộ phường Hố Nai ngày càng trong sạch, vững mạnh.