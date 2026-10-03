Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Trung Nhân làm việc tại xã Long Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trung Nhân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Yến

9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã Long Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, thực hiện vượt 9 chỉ tiêu, đạt 5 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu còn lại đánh giá vào cuối năm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, kết nạp đảng viên mới vượt 10% so với chỉ tiêu Thành ủy giao; chất lượng sinh hoạt 100% chi bộ xếp loại khá trở lên.

MTTQ và các tổ chức chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức bộ máy tiếp tục được kiện toàn, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kinh tế tiếp tục duy trì ổn định và phát triển: duy trì 7 hợp tác xã, 4 sản phẩm được chứng nhận OCOP; 9 tháng đầu năm không phát sinh hộ nghèo và tái nghèo.

Trước khi sắp xếp trường học, trên địa bàn có 7/10 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, sau sắp xếp còn 6 trường, trong đó có 5 trường đạt chuẩn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 84%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,7%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh, quốc phòng đảm bảo… Tiến độ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai được địa phương chú trọng thực hiện.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Yến

Sau khi nghe địa phương nêu những khó khăn, vướng mắc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trung Nhân ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Long Hà thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, huy động trí tuệ tập thể. Phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong dân vận, nắm tình hình nhân dân, giám sát xã hội. Cùng với đó, chú trọng bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trung Nhân yêu cầu địa phương rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026, từ đó xác định rõ phần việc, tiến độ thực hiện trong 3 tháng cuối năm nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí lưu ý: các giải pháp bảo vệ môi trường phải đúng quy định, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới và các chỉ tiêu trong đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm... phải thực chất, lấy người dân làm trung tâm.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trung Nhân đã về dự sinh hoạt Chi bộ tháng 10 tại thôn Tân Long 2, xã Long Hà.