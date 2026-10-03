Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Người di cư trèo qua hàng rào biên giới để vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha từ thành phố Fnideq, Maroc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Báo cáo của cơ quan y tế Ceuta kết luận mẫu nước được lấy trong các ngày 23, 25 và 28/9 đều có nồng độ vi khuẩn vượt quá mức cho phép, việc tiếp xúc với nguồn nước tại khu vực này có thể gây nguy cơ cho sức khỏe.

Một trong những điểm nóng hiện nay là bãi biển Trampolín, nơi hàng trăm người di cư vẫn dựng các khu lưu trú tạm thời trong khi chờ được chuyển tới các cơ sở tiếp nhận. Cuối tháng 9, gần 100 trẻ vị thành niên không có người đi cùng đã tập trung tại đây, đề nghị được đưa vào các trung tâm tiếp nhận thay vì tiếp tục sống ngoài trời.

Sức ép đối với hệ thống tiếp nhận của Ceuta càng gia tăng sau khi một cơ sở tạm thời tại cảng, được thiết kế để tiếp nhận khoảng 1.700 người, không còn đủ chỗ, khiến hơn 2.000 người phải quay trở lại các bãi biển. Chính quyền Tây Ban Nha sau đó tiếp tục mở rộng các địa điểm tiếp nhận và tăng cường hoạt động phân loại, xác minh danh tính và xử lý hồ sơ.

Tình trạng thiếu chỗ ở cũng khiến một số người di cư phải ngủ trong gara, ô tô, xe tải bỏ không hoặc trên mái nhà. Chính quyền địa phương đã dựng hàng rào tại bãi biển Benítez nhằm ngăn hình thành thêm các khu lưu trú tạm thời.

Trong khi đó, vùng biển quanh Ceuta tiếp tục là một điểm nóng của hoạt động di cư từ Maroc, làm gia tăng sức ép đối với hệ thống tiếp nhận và các dịch vụ công tại địa phương.

Công đoàn UGT-Ceuta kêu gọi chính quyền bổ sung nguồn lực để duy trì các dịch vụ công và bảo đảm điều kiện làm việc cho nhân viên. Thanh tra viên Quốc hội Tây Ban Nha Ángel Gabilondo đang thị sát Ceuta để đánh giá tình hình nhân đạo và sức ép đối với hệ thống tiếp nhận.