Trồng 5.500 cây rừng, góp sức phục hồi hệ sinh thái Tà Kóu

Ngày hội trồng rừng 2026 được tổ chức tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (tỉnh Lâm Đồng) nhằm chung tay trồng mới 5.500 cây xanh, góp phần phục hồi và bảo vệ mảng xanh cho Việt Nam.

Các tình nguyện viên chung tay trồng mới 5.500 cây xanh Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (tỉnh Lâm Đồng).

Theo Ban tổ chức, đây là năm thứ 4 liên tiếp sự kiện được tổ chức. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Gaia, hơn 130 tình nguyện viên đã trực tiếp chuẩn bị đất, trồng cây và tìm hiểu những điều kiện cần thiết để cây có thể phát triển tốt trên vùng đất cát; tạo cơ hội để mỗi người tham gia được trải nghiệm thực tế, gắn kết với thiên nhiên và nhận thấy rằng từng hành động nhỏ đều có thể mang lại ý nghĩa lớn lao.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ, các thách thức môi trường ngày càng đòi hỏi sự chung tay mạnh mẽ hơn từ cộng đồng và doanh nghiệp. Năm 2025, cũng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu, Central Retail Việt Nam đã phối hợp cùng các đối tác thực hiện trồng 1.000 cây xanh, hướng đến tổng cộng 35.000 cây xanh phủ xanh nhiều vùng sinh thái trên khắp Việt Nam.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Phát biểu tại ngày hội trồng rừng, bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Nhà sáng lập và Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia đánh giá, chiến dịch trồng rừng mang ý nghĩa vô cùng thiết thực và thể hiện tầm nhìn chiến lược về phát triển bền vững. Trong bối cảnh Việt Nam liên tục phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn hán, lũ quét và sạt lở đất do biến đổi khí hậu, việc gia tăng diện tích che phủ rừng chính là giải pháp dựa vào thiên nhiên hiệu quả và căn cơ nhất.

"Rừng được trồng mới và phục hồi sẽ giúp tăng cường khả năng hấp thụ khí nhà kính, bảo vệ tài nguyên đất, giữ nguồn nước ngầm và nâng cao năng lực chống chịu cho cộng đồng địa phương. Hơn thế nữa, chiến dịch còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, truyền cảm hứng cho hàng triệu khách hàng và đối tác cùng chung tay hành động vì một Việt Nam xanh và bền vững”, bà Huyền cho biết.

Với sự kết hợp giữa tinh thần tình nguyện của đội ngũ nhân viên và sự hưởng ứng từ người tiêu dùng, chương trình đang tạo dựng nền tảng nơi mọi người đều có thể góp phần xây dựng một Việt Nam xanh hơn.

TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (ISPAE) nhấn mạnh, hoạt động “Chung sức trồng rừng và trải nghiệm thiên nhiên” tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu là hành động thiết thực góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng ven biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ thiên nhiên. Đây cũng là hành động cụ thể thể hiện tinh thần của "Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái" của Liên hợp quốc, đưa cam kết bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững thành những đóng góp thiết thực tại cộng đồng.

Được khởi động từ năm 2023, ngày hội trồng rừng là sáng kiến hợp tác giữa Central Retail Việt Nam và các đơn vị có liên quan, nhằm gia tăng mảng xanh cho Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu quốc gia về phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Từ những cây rừng đầu tiên được trồng tại Vườn quốc gia Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa), đến nay chương trình nhanh chóng mở rộng ra nhiều tỉnh thành, với hơn 35.000 cây xanh tại những khu vực có giá trị sinh thái cao như Thanh Hóa, Đồng Nai, Cà Mau, Cần Thơ và Lâm Đồng.