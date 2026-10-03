Kiểm tra nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại một số địa phương

Cùng tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tất Độ và các cơ quan Bộ CHQS thành phố.

Đoàn kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ. Ảnh: ĐVCC

Chính ủy Bộ CHQS thành phố kiểm tra nơi làm việc, khu nghỉ ngơi, bếp ăn của cán bộ, chiến sĩ; hệ thống nhà kho, vũ khí trang bị và bị khu tăng gia sản xuất, khu vệ sinh và các điều kiện đảm bảo phục vụ huấn luyện, sinh hoạt...

Phát biểu kiểm tra tại các Ban CHQS xã, Đại tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh: Chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở trước hết phải được xây dựng từ một tập thể đoàn kết, có nền nếp, có kỷ luật và có điều kiện sinh hoạt ổn định. Vì vậy, cán bộ chỉ huy Ban CHQS các xã phải thực sự sâu sát, gần gũi bộ đội; thường xuyên nắm chắc tư tưởng, hoàn cảnh, tâm tư của từng đồng chí, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự thống nhất và yên tâm công tác trong đơn vị...

Đoàn kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Đường. Ảnh: ĐVCC

Qua thực tế kiểm tra và nghe Ban CHQS các địa phương báo cáo, Đại tá Nguyễn Thanh Phong biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong khắc phục điều kiện còn khó khăn, từng bước ổn định nơi làm việc, sinh hoạt; duy trì tốt chính quy, nội vụ, vệ sinh; chú trọng tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội.

Đoàn kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Quế. Ảnh: ĐVCC

Chính ủy Bộ CHQS thành phố đề nghị: Ban CHQS các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đại tá Nguyễn Thanh Phong lưu ý: các đơn vị phải đặc biệt coi trọng công tác hậu cần đời sống; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, giữ gìn doanh trại sạch đẹp, tổ chức tốt tăng gia sản xuất và chăm lo đầy đủ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là điều kiện vừa bảo đảm sinh hoạt mà còn là yếu tố trực tiếp góp phần củng cố tư tưởng, xây dựng sự gắn bó với đơn vị và nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình mới.