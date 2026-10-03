Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc Pháp Vân: Xe hỏng vẫn chở khách

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức cuộc họp đánh giá nguyên nhân, xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/7/2026 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Xe khách gặp nạn khiến 4 người tử vong

Theo thông tin tại cuộc họp, khoảng 0h20 ngày 17/7/2026, xe khách giường nằm biển kiểm soát 20C-1X7.XX chở 32 người lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Khi đến Km197+900 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, phương tiện bất ngờ lao sang phải, đâm qua hộ lan, rơi xuống đường gom dân sinh rồi lật ngang. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em; nhiều hành khách khác bị thương. Xe khách không va chạm với phương tiện khác trước khi xảy ra tai nạn.

Theo thông tin cơ quan điều tra công bố tại cuộc họp, nguyên nhân chính được xác định liên quan đến tình trạng kỹ thuật không bảo đảm an toàn của phương tiện.

Cụ thể, trục ngang của hệ thống lái có vết đứt và đã được gia cố nhiều lần. Quá trình đăng kiểm phương tiện cũng chưa được thực hiện đầy đủ. Trước khi xảy ra tai nạn, xe đã bị gãy một bên giảm xóc, hỏng bóng hơi nhưng chủ xe và lái xe biết tình trạng hư hỏng mà vẫn đưa phương tiện vào hoạt động.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố chủ phương tiện, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/7/2026 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. (Ảnh D.C)

Rà soát trách nhiệm các đơn vị liên quan

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/7/2026 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các đơn vị liên quan đề nghị rà soát công tác đăng kiểm và điều kiện kinh doanh vận tải của đơn vị sở hữu phương tiện; kiểm tra hạ tầng, tổ chức giao thông tại khu vực xảy ra tai nạn.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đề xuất tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là việc bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi đưa xe vào khai thác.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện. Khi phát hiện hư hỏng, phương tiện phải được dừng khai thác để sửa chữa; chỉ được tiếp tục hoạt động khi bảo đảm các điều kiện an toàn.

Đáng chú ý, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực không thay thế trách nhiệm kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước mỗi chuyến đi. Việc chủ động phát hiện, khắc phục hư hỏng là yêu cầu cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi vận chuyển hành khách.