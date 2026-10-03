Lực lượng vũ trang tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở
Ngày 3-10, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai, Sư đoàn 302, xã Sông Ray và các đơn vị phối hợp tổ chức khánh thành công trình thể dục thể thao (TDTT) ngoài trời và sửa chữa, nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng đồng bào Chơ Ro tại ấp 5, xã Sông Ray; khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình ông Nguyễn Sông Toàn ở ấp 3, xã Sông Ray, thành phố Đồng Nai.
Dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Đồng Nai; Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo các cơ quan Quân khu 7, thành phố Đồng Nai và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Sông Ray.
Công trình TDTT ngoài trời cho đồng bào Chơ Ro và công trình sửa chữa, nâng cấp điểm sinh hoạt cộng đồng đồng bào Chơ Ro có tổng trị giá 300 triệu đồng.
Công trình nhà tình nghĩa quân dân có tổng kinh phí 80 triệu đồng được trao tặng cho gia đình ông Nguyễn Sông Toàn, ấp 3, xã Sông Ray. Đây là gia đình có công với cách mạng thuộc diện đồng bào dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.
Phát biểu tại lễ khánh thành công trình TDTT ngoài trời và nâng cấp, sửa chữa điểm sinh hoạt cho đồng bào dân tộc, Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết: Các hoạt động của LLVT Quân khu 7 và các mạnh thường quân, nhà tài trợ là sự tiếp nối truyền thống gắn LLVT với nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục đưa chủ trương “Gắn kết thân thiện giữa LLVT Quân khu 7 với đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn” đi sâu vào thực tiễn. Thời gian qua, nhất là năm 2026, Quân khu 7 đã trao tặng trên 200 căn nhà tình nghĩa quân dân, bình quân 80 triệu đồng/căn; xây dựng, trao tặng gần 200 công trình TDTT tại các vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng biên giới, biển đảo trên địa bàn.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/luc-luong-vu-trang/202610/luc-luong-vu-trang-to-chuc-nhieu-hoat-dong-huong-ve-co-so-3fa4e3d/