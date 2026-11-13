Cát Phượng lên tiếng

Cát Phượng cho biết những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng với nội dung sai lệch về cô được chia sẻ và lan truyền. Nữ diễn viên bức xúc trước những tin đồn thất thiệt.

Theo Cát Phượng, cuộc sống của cô những ngày qua vẫn bình thường. Cô tập trung vào việc giảng dạy, tập luyện. Song khi tin đồn xảy đến, nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhắn hỏi cô về sự việc. Vì vậy, Cát Phượng quyết định lên tiếng.

Cô yêu cầu các tài khoản mạng gỡ bỏ bài đăng sai sự thật. Trong trường hợp sự việc không được giải quyết, Cát Phượng sẽ làm việc với luật sư và can thiệp pháp lý.

Cát Phượng và Bình Tinh bức xúc khi những tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Ngoài Cát Phượng, một nghệ sĩ khác là Bình Tinh cũng bày tỏ bức xúc khi tin đồn "cô bị bắt vì sử dụng chất cấm" lan truyền trên mạng xã hội. Bình Tinh khẳng mong khán giả kiểm chứng thông tin và không lan truyền tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.

Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu, từng đoạt Giải Mai Vàng 2001 (nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất với vai Thị Nở trong vở kịch Chí Phèo) và Giải Mai Vàng 2010 (với vai Nương trong vở kịch Cánh đồng bất tận). Vài năm gần đây, Cát Phượng ít tham gia phim ảnh.

Bình Tinh sinh năm 1986, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Ông bà của cô là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long lừng lẫy một thời. Cha cô là nghệ sĩ Đức Lợi, còn mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai.

Bắt đầu với nghệ thuật cải lương từ năm 4 tuổi, nghệ sĩ sau đó được yêu mến qua nhiều vở diễn như Long Lân Quy Phụng, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Quan Công đại chiến Bàng Đức, Na Tra… Cô là một trong những người con nuôi của cố NSƯT Vũ Linh và đang điều hành đoàn Huỳnh Long.