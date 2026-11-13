Chương trình 'Sao Nhập Ngũ 2026' bất ngờ tổ chức đám cưới cho chiến sỹ Trường Sa

Không chỉ là một bất ngờ dành cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, đây còn là món quà tinh thần ý nghĩa, thay lời động viên và tình cảm từ hậu phương gửi tới những người lính biển. (Ảnh: NSX)

Với tên gọi “Điều kỳ diệu ở Trường Sa,” chương trình “Sao Nhập Ngũ 2026” tối 12/11 đã mang đến cho khán giả những câu chuyện, những hình ảnh cảm động về cuộc sống của người lính đảo, đặc biệt hơn cả là tổ chức đám cưới quân nhân tại Trường Sa.

Tìm hiểu câu chuyện của các chiến sỹ đang công tác tại Trường Sa, êkip “Sao Nhập Ngũ 2026” đã xúc động khi biết được câu chuyện tình yêu của chiến sỹ Trần Minh Hiếu cùng bạn gái Khánh Hà. Cặp đôi đã yêu nhau 6 năm, đã tổ chức lễ ăn hỏi vào năm ngoái và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2027, sau khi Minh Hiếu hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền.

Viettel Media cùng êkip sản xuất đã bí mật tổ chức một sự kiện đặc biệt chưa từng có: Tổ chức đám cưới bất ngờ cho Minh Hiếu và Khánh Hà ngay tại Trường Sa.

Đám cưới đầu tiên ở Trường Sa: Thúy Ngân, Minh Trang làm phù dâu; Văn Mai Hương, Erik, Phan Mạnh Quỳnh hát chúc phúc. (Ảnh: NSX)

Ngay sau khi được thông báo kế hoạch, 7 nghệ sỹ lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho sự kiện trọng đại với tâm thế vừa hào hứng, vừa hồi hộp trước những vai trò lần đầu đảm nhận. Châu Bùi và Quốc Trường trở thành MC dẫn dắt buổi lễ; Văn Mai Hương phụ trách trang điểm cho cô dâu, cùng với Minh Trang, Thúy Ngân đảm nhận vai trò phù dâu. Trong khi đó, Phan Mạnh Quỳnh, Erik tìm cách đánh lạc hướng “chú rể” cùng các đồng đội bằng những ca khúc về tình yêu đôi lứa.

Buổi lễ mở đầu bằng những chia sẻ của Châu Bùi về thói quen viết lời dặn dò, nhắn gửi yêu thương cho người yêu mỗi khi phải đi công tác hoặc biểu diễn xa. Câu chuyện càng trở nên xúc động khi cả hội trường lắng lại trước bức thư tay của một chiến sỹ, ghi lại những lời yêu thương từ bạn gái nơi quê nhà gửi tới anh trước ngày ra đảo làm nhiệm vụ.

Tiếp nối không khí ấy, Phan Mạnh Quỳnh và Erik lần lượt mang đến những ca khúc về tình yêu xa như “Gửi anh xa nhớ,” “Dù cho tận thế”..., khiến những người có mặt không khỏi bồi hồi.

Không có lễ đường lộng lẫy hay những nghi thức cầu kỳ, đám cưới của Minh Hiếu và Khánh Hà tại Trường Sa diễn ra trong không khí ấm áp, với sự chứng kiến và chung vui của những người đồng đội. Chính sự giản dị ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. (Ảnh: NSX)

Dưới sự dẫn dắt của Châu Bùi và Quốc Trường, chiến sỹ Minh Hiếu được mời lên sân khấu để chia sẻ về câu chuyện yêu xa của mình. Vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một hoạt động giao lưu trong chương trình truyền hình thực tế, Minh Hiếu tự tin kể về chuyện tình cảm của bản thân mà không hề hay biết bất ngờ lớn đang chờ phía trước.

Rồi khoảnh khắc đặc biệt cũng đến, tấm màn xanh phía cuối hội trường hé mở, Văn Mai Hương nắm tay cô dâu Khánh Hà bước ra cùng bài hát “Cầu hôn” khiến chú rể Minh Hiếu trên sân khấu bối rối.

Sau đám cưới đầu tiên chưa từng có tiền lệ được tổ chức tại Trường Sa, Thượng tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cũng gửi lời chúc phúc đến đôi bạn trẻ: “Tôi tin rằng đây sẽ là tiền đề để chúng ta tiếp tục ươm mầm tương lai của đất nước, để tình yêu quê hương, biển đảo được tiếp tục lan tỏa rộng rãi hơn. Để đất liền mãi là hậu phương vững chắc, để tiền tuyến yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc!”./.

Trước khi bước vào đám cưới đặc biệt, 7 chiến sỹ tham gia hội thao với những nội dung đòi hỏi sức bền, thể lực và khả năng phối hợp đồng đội. Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ thể hiện tinh thần quyết tâm, đồng thời có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết với những người đồng đội tại Trường Sa. (Ảnh: NSX)