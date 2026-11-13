Câu hỏi Ai Là Triệu Phú khiến 100% khán giả trả lời sai, chỉ có thí sinh chọn đáp án đúng

Tóm tắt chung: Chân dung thí sinh: Thí sinh Đặng Thu Thảo trong số phát sóng đầu tháng 7/2018 của chương trình Ai Là Triệu Phú (do MC Phan Đăng dẫn dắt).

Câu hỏi số 8: Yêu cầu tìm nhân vật không nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2018 của tạp chí Time, với hai phương án cuối cùng sau khi dùng quyền 50:50 là C. Thủ tướng Jacinda Ardern và D. Tổng thống Vladimir Putin.

Tình huống kịch tính: 100% khán giả trường quay cùng bình chọn đáp án C. Tuy nhiên, Đặng Thu Thảo nhận định đám đông có thể bị đánh lừa bởi sự nổi tiếng quen thuộc của Tổng thống Putin nên quyết định đi ngược lại số đông.

Kết quả: Nữ thí sinh chọn đáp án D và giành chiến thắng ngoạn mục ở mốc 10 triệu đồng, được cộng đồng mạng mệnh danh là người chơi "cứng nhất năm".

Suốt nhiều năm lên sóng, Ai Là Triệu Phú luôn giữ vững sức hút bộ câu hỏi "lắt léo", đòi hỏi kiến thức và tâm lý vững vàng từ thí sinh. Để hỗ trợ người chơi vượt qua những câu hỏi hóc búa, chương trình cung cấp các quyền trợ giúp đắc lực như 50:50, gọi điện thoại cho người thân hay hỏi ý kiến khán giả tại trường quay. Thế nhưng, lịch sử gameshow này từng chứng kiến một màn "lội ngược dòng" ngoạn mục, khi thí sinh gạt bỏ sự lựa chọn của 100% khán giả trong trường quay và giành chiến thắng.

Đó là trường hợp của chị Đặng Thu Thảo, xuất hiện trong số phát sóng đầu tháng 7/2018 dưới sự dẫn dắt của MC Phan Đăng. Bước vào câu hỏi số 8 với mức tiền thưởng 10 triệu đồng, chị Thảo nhận được đề bài: "Nhân vật nào không nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2018 do tạp chí Time bình chọn?". Bốn phương án được chương trình đưa ra lần lượt là diễn viên Nicole Kidman, VĐV quần vợt Roger Federer, Thủ tướng Jacinda Ardern Tổng thống Vladimir Putin.

Do chưa chắc chắn về kiến thức của mình, chị Thảo quyết định kích hoạt quyền trợ giúp 50:50. Máy tính lập tức giữ lại 2 phương án gồm Thủ tướng Jacinda Ardern và Tổng thống Vladimir Putin. Vì còn phân vân nên sau đó, chị đã tiếp tục dùng đến quyền hỏi ý kiến khán giả trường quay. Kết quả, toàn bộ 100% khán giả có mặt đều nhấn nút chọn phương án C (tức Jacinda Ardern).

100% khán giả trường quay chọn phương án C.

Thông thường, thí sinh sẽ nghe theo khán giả vì 100% là tỷ lệ hoàn toàn đủ thuyết phục. Thế nhưng, chị Thảo lại cảm thấy bất an, phân tích rằng Tổng thống Vladimir Putin vốn quá quen thuộc và có sức ảnh hưởng lớn trong tâm trí công chúng, nên khán giả rất dễ mặc định ông nghiễm nhiên góp mặt trong danh sách của Time. Chính vì vậy, chị đã nghe theo con tim để mạo hiểm, chọn đáp án D (tức Putin) thay vì nghe theo khán giả trường quay.

Chị Thảo đã có quyết định chính xác.

Kết quả, chị Thảo đã có đáp án đúng và tiếp tục bước sang câu hỏi thứ 9 với mức tiền thưởng cao hơn. Trước đó, MC Phan Đăng đã đề xuất chị chọn thêm quyền trợ giúp cuối là gọi người thân nhưng chị từ chối. Chị cũng bình thản chia sẻ rằng không tiếc nếu lựa chọn của mình không đúng, bởi mục đích lớn nhất khi đến với Ai Là Triệu Phú của chị là để trải nghiệm.