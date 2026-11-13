Rosé (BLACKPINK) lộ diện giữa tranh cãi hát live như karaoke

Theo MyDaily, ngày 12/11, Rosé đã cập nhật Instagram cá nhân với đoạn video kèm dòng chú thích ngắn gọn. Đoạn vlog ghi lại những khoảnh khắc của thành viên BLACKPINK tại sự kiện LACMA Art+Film Gala 2026, diễn ra ngày 7/11 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hạt Los Angeles, Mỹ.

Trong video, Rosé chia sẻ quá trình chuẩn bị cho sự kiện, từ buổi tổng duyệt vào sáng sớm cho đến những khoảnh khắc chính thức bước lên sân khấu.

Rosé chia sẻ quá trình chuẩn bị cho sự kiện.

Nữ ca sĩ xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái, liên tục nở nụ cười trong các hoạt động hậu trường. Đoạn video cũng ghi lại không khí tại khu vực biểu diễn, nơi nhiều khách mời nhiệt tình hưởng ứng tiết mục của Rosé.

Tại sự kiện, thành viên BLACKPINK mang đến hai ca khúc gồm sản phẩm mới New Trick và bản hit đình đám APT. Tuy nhiên, màn trình diễn APT. sau đó bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Hàn Quốc, một số đoạn video ghi lại tiết mục của Rosé được chia sẻ rộng rãi, kéo theo những ý kiến trái chiều về khả năng hát trực tiếp của nữ ca sĩ.

Một bộ phận cư dân mạng quốc tế cho rằng giọng hát của Rosé được khuếch đại quá lớn so với phần nhạc đệm của ban nhạc biểu diễn trực tiếp, khiến tổng thể tiết mục thiếu sự cân bằng. Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận xét nữ ca sĩ có dấu hiệu hụt hơi khi thể hiện ca khúc.

Những bình luận như "Cô ấy hụt hơi quá nhanh" hay "Chỉ ở mức hát karaoke" xuất hiện dưới các đoạn video, làm dấy lên tranh luận về chất lượng màn trình diễn.

Dù vậy, không phải tất cả phản hồi đều mang tính chỉ trích. Một số khán giả bày tỏ sự lo lắng về tình trạng giọng hát của Rosé, đồng thời đặt câu hỏi liệu nữ ca sĩ có đang gặp vấn đề về thể trạng hoặc thanh quản hay không.

Một số khán giả bày tỏ sự lo lắng về tình trạng giọng hát của Rosé.

Đây vẫn chỉ là những suy đoán từ người xem, chưa có thông tin chính thức xác nhận Rosé gặp vấn đề sức khỏe. Đáng chú ý, vlog được đăng tải ngày 12/11 cũng là bài đăng đầu tiên của Rosé kể từ khi tranh cãi về màn trình diễn APT. xuất hiện.

Thay vì trực tiếp đề cập đến những lời chê bai, nữ ca sĩ lựa chọn chia sẻ các khoảnh khắc hậu trường và không khí vui vẻ tại sự kiện. Hiện Rosé chưa đưa ra phản hồi cụ thể về những ý kiến trái chiều liên quan đến khả năng hát live của mình.